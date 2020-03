Още снимки: test Том Ханкс, короновирусът и истерията в социалните мрежи Вчера, 12 март, стана ясно, че Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън са дали положителни проби за COVID-19.



Всичко това се е случило в Австралия, докато Ханкс участва в снимките на биографичния филм за Елвис Пресли, в който актьорът ще изиграе агентът на легендата. Заради положителните му проби снимките на филма са били прекратени.



Новината за това, че Том Ханкс е болен от коронавирус, буквално подлуди социалните мрежи и неговите фенове.



Според We Got This Covered, в Twitter е имало много коментари относно Ханкс. Повечето хора не искат да повярват, че именно актьорът е сред първите известни личности в Холивуд, с положителна проба за COVID-19.



Някои дори стигат доста далеч в паниката си, като се молят на Бог да не им отнема Том Ханс, защото е участвал в любимите им филми.



Има и такива, които смятат, че ако има някой, който може да пребори коронавируса, то това несъмнено е Том Ханкс.



Определено прави впечатление, че феновете на актьора приемат положителната му проба като еквивалент на смъртна присъда, което е поредното доказателство, че истерията е извън контрол. Вчера, 12 март, стана ясно, че Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън са дали положителни проби за COVID-19.Всичко това се е случило в Австралия, докато Ханкс участва в снимките на биографичния филм за Елвис Пресли, в който актьорът ще изиграе агентът на легендата. Заради положителните му проби снимките на филма са били прекратени.Новината за това, че Том Ханкс е болен от коронавирус, буквално подлуди социалните мрежи и неговите фенове.Според We Got This Covered, в Twitter е имало много коментари относно Ханкс. Повечето хора не искат да повярват, че именно актьорът е сред първите известни личности в Холивуд, с положителна проба за COVID-19.Някои дори стигат доста далеч в паниката си, като се молят на Бог да не им отнема Том Ханс, защото е участвал в любимите им филми.Има и такива, които смятат, че ако има някой, който може да пребори коронавируса, то това несъмнено е Том Ханкс.Определено прави впечатление, че феновете на актьора приемат положителната му проба като еквивалент на смъртна присъда, което е поредното доказателство, че истерията е извън контрол. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели