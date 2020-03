Още снимки: test Уди Харелсън, The Man From Toronto, Кевин Харт и заместникът на Джейсън Стейтъм Концепцията на екшън комедията The Man From Toronto ни допада доста. Още повече ни допадаше, че в главните роли трябваше да видим двама от нашите любимци - Кевин Харт и Джейсън Стейтъм.



За съжаление няма да видим Стейтъм в ролята на прословут наемен убиец, което стана ясно през изминалата седмица. Ситуацията се оказа стресова, защото напускането на актьора се случи четири седмици преди началото на снимките.



Sony обаче успяха да реагират бързо и намериха заместник в лицето на Уди Харелсън. Според Deadline, така графикът на филма няма да се измести кой знае колко и снимките трябва да започнат след пет седмици, а The Man From Toronto да е по кината от 20 ноември.



Много харесваме Харелсън и смятаме, че е страхотен актьор, но малко сме на кантар дали тази роля е за него. Не че искаме да се правим на Асен Блатечки и да изреждаме поне 50 други имена, но излъчването и енергията, която носи Джейсън Стейтъм, бяха в пъти по-подходящи.



Ако не Стейтъм, то някой друг със сходни на неговите качества също би бил добър избор. Веднага бихме казали Дуейн Джонсън, но знаем, че това е невъзможно заради многото му ангажименти.



