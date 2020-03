Още снимки: test Александър Иванов: При кризи често печелят спекулантите При кризи често спекулантите печелят. Такава позиция изрази в предаването "Денят ON AIR" представителят на ГЕРБ Александър Иванов по повод на рисковете от ситуацията с коронавируса.



"Важно е да не се спекулира със стоки от първа необходимост, има ресурс и производството няма да спре. Това е свободен пазар. Усилията са в посока на осигуряване на маски, защитни облекла, отговорността е да не се злоупотребява с тези стоки. Паниката е по-опасна от разпространението и е най-лошият съветник. Призовавам да не се презапасяваме със стоки, от които някой друг може да има нужда", каза още събеседникът пред Bulgaria ON AIR.



По думите му най-търсената дума в интернет за тази година ще е вирус и Ковид-19.



"Около Китайската нова година се случват около 1 млрд. пътувания, когато там беше пикът на заболяването. Китайците са доста дисциплинирани, те ще наваксат изоставането в първото тримесечие в икономиката си. При глобализацията подобни последствия трудно би могло да се изолират", каза още Александър Иванов.



