Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Сасуоло

09:00 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига" - семеен филм с уч. на Кевин Зегърс, Мартин Фереро, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс и др. /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:55 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Катар - финали

10:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Парма

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Черно море - среща от Националната баскетболна лига

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Бреша

12:00 Film Plus: Тенис: Abierto GNP Seguros, Монтерей - четвъртфинали (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 27 кръг Понеделнишки обзор

14:00 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/

15:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Каляри

17:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/

17:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 29-и епизод

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 Film Plus: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - полуфинал (ATP 250 - повторение)

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Суперлигата, директно

19:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:00 BNT 3: Футбол: Интер - Лудогорец - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:30 Max Sport 3: Серия А: Торино - Парма

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 36-и епизод, директно

20:00 Film Plus: Пряко: Тенис: BNP Paribas Open, Индиън Уелс (WTA Premier Mandatory)

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:30 bTV Action: Студио "УЕФА Шампионска лига"

21:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Лос Анджелис Лейкърс, мач от НБА /п/

22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Атлетико Мадрид

22:00 TV+: Футбол: Бетис - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Борусия Дортмунд

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Лайпциг - Тотнъм Втори осминафинал реванш

22:55 BNT 3: Футбол: Арсенал - Олимпиакос - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

