Още снимки: test The Last of Us, HBO и адаптацията по играта Няма да крием, че всяка адаптация по видео игра за голям или малък екран ни изпълва със задоволство и надежда, че следва нещо изключително и невероятно. Сега HBO ще се опита да ни спечели с адаптацията на The Last of Us.



Към момента е сигурно, че се подготвя сериал, но не и с колко епизода.



Това, което знаем, е, че той ще бъде създаден от Крейг Мазин - човекът зад "Чернобил", и Нийл Дръкман - създателят на играта.



Интересно е, че в продуцирането на сериала участие ще имат Sony Pictures Television и PlayStation Productions. Всъщност, The Last of Us ще бъде първата телевизионна продукция, в която PlayStation има участие.



Първоначалната идея на Sony е да създаде филм, базиран на играта, но тя пропадна. The Last of Us излезе през 2013 г. и сюжетът ? се върти около опитите на контрабандист (Джоел) да преведе уплашена тинейджърка (Ели) през САЩ в пост-апокалиптични условия.



