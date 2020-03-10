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Без ток днес във Варна и областта ще бъдат...

10.03.2020 09.36

Няколко места ще са със смущения в електрозахранването във вторник - 10 март, съобщиха от ЕРП-Север. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - ул. Младежка, ул. Витко Христов, ул. Райна Княгиня, ул. Карамфил, ул. Пейо Яворов, ул. Подвис; кв. Васил Левски, бул. Чаталджа № 40, ул. Тулча, ул. Дойран, ул. Соколска, ул. Под игото, ул. Ангел Кънчев, ул. Д-р Анастасия Головина, ул. Уилям Гладстон, ул. Битоля, ул. Студентска, ул. Прилеп, ул. Брегалница, ул. Тодор Димов, ул. Арх. Мирчев, ул. Царевец, ул. Илинден, ул. Селиолу, ул. Топра Хисар, ул. Д-р Басанович, ул. Васил Ставрев, ул. Евлоги Георгиев, ул. Арх. Петко Момилов, ул. Подполковник Калитин, бул. Осми приморски полк № 120, ул. Мир, ул. Петър Райчев, ул. Найден Геров, ул. Генерал Стефан Тошев, ул. Джеймс Баучер, ул. Клокотница, ул. Дубровник, ул. Д-р Анастасия Железкова, бул. Сливница № 13, 165, 167; кв.Възраждане № 74, 75, 78, 85, 89, 72, 73, 47, 49, 51, 11, 13, 4, 5, 53, 52, 2; кв. Младост № 123, 124, 126, 119, 120, 121, 48, 49; кв. Владислав Варненчик № 4, 307, 306, 301, 403, 11, 227, 201, 202, 216, 217, 218; кв. Чайка № 4, 14, 15, 16, 17, 51, 52, 53, 57, 58, 38, 39, 30, 31.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - бул. Мария Луиза, ул. Братя Шкорпил, ул. Драгоман, ул. Македония, ул. Проф. Николай Державин, ул. Русе, ул. Христо Ботев, ул. Батак, ул.Съборни, ул. Д-р Пискюлиев, ул. Александър Рачински, ул. Поп Харитон, ул. Стефан Караджа, бул. Цар Освободител № 63, 67, 79, ул.Девня № 2, 8, 9, 10, 11, 19, ул. Халил Ефенди, ул. Акад. Фьодор Успенски, ул. Павел Шафарик, ул. Ендрю Карнеги, ул. Филип Тотю, ул. Хан Тервел, ул. Христо Македонски, ул. Константин Доганов, ул. Тодор Влайков, ул. Христо Попович, ул. Михаил Колони, ул. Баба Рада, ул. Стефан Стамболов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Сан Стефано, ул. Граф Игнатиев, ул. Георги Бенковски, ул. Начо Начев, ул. Стара Планина, ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри, ул. Христо Самсаров, ул. Никола Кънев, ул. Парижка комуна, ул. Славянска, ул. Генерал Колев, ул. Братя Миладинови, ул. Георги Сава Раковски, ул. Рила, ул. Братя Георгиевич, ул. Св. Иван Рилски, ул. Оборище, ул. Ангел Георгиев, ул. Панайот Волов, ул. Сава Доброплодни, ул. Двадесет и седми юли, ул. Плиска, ул. Антон Неделчев, ул. Дрин, ул. Кап. Райчо Николов, ул. Йордан Йовков, ул. Радост, ул. Иван Нивянин; кв. Трошево, ул. Ивац Войвода, ул. Милосърдие, ул. Иваница Данчев, ул. Хан Кубрат, ул. Гео Милев, ул. Добрин Василев, ул. Любов, ул. Свобода, ул. Йосиф Брадати, ул. Дибич Забалкански, ул. Плевен, ул. Димитър Полянов, ул. Акад. Андрей Сахаров, ул. Атанас Христов, ул. Атанас Манолов, ул. Паско Желев, ул. Осми март, ул. Константин Величков, ул. Проф. Константин Иречек, ул. Юрий Венелин, ул. Даме Груе, ул. Еделвайс, ул. Генерал Георги Попов, ул. Зеленика, ул. Иглика, ул. Никола Козлев, ул. Тинтява, ул. Васил Априлов, ул. Неофит Рилски, ул. Петко Стайнов, ул. Тодор Радев Пенев, ул. Роза, ул. Ружа, ул. Бели лилии; кв. Изгрев № 40, ул. Кокиче, ул. Тодор Каблешков, ул. Странджа.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Провадия - ул. Бойчо Желев, ул. Васил Коларов, ул. Милин камък, ул. Патриарх Евтимий, ул. Стефан Караджа, ул. Средна гора, ул. Генерал Манзей, ул. Желез Йорданов, ул. Трети Февруари, ул. Киро Радев, ул. Али Емурлов, ул. Рила, ул. Солун, ул. Хаджи Димитър, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Шипка, ул. Тодор Илиев, ул. Сан Стефано, ул. Опълченска, ул. Александър Стамболийски, ул. Измътец, ул. Матей Стоянов, ул. Жечка Карамфилова, ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Рада Илиева, ул. Цоньо Тодоров, ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Грънчаров.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Дългопол - ул. Христо Михайлов, ул. Христо Ботев, ул. Хан Аспарух, ул. Никола Обретенов, ул. Ивайло, ул. Кирил и Методий, ул. Здравко Бомбов, ул. Жечо Топалов, ул. Бачо Киро, ул. Подп. Калитин, ул. Иван Асен, ул. Христо Ботев, ул. Антон Иванов, ул. Цар Симеон.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - гр. Девня - ул. Добруджа, ул. Царевец, ул. Капитан Петко, ул. Стария бряст, ул. Бойчо Желев; кв. Повеляново, бул. Съединение, ул. Химик, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Лом, ул. Просвета.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Синдел, с. Аврен, с. Садово, с. Венелин, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Гроздьово и с. Горен чифлик, с. Сава, с. Цонево и с. Дебелец, с. Добрина, с. Манастир.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Нова шипка - абонатите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Дебелец - абонатите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Синдел – района на ЖП гара Синдел и бензиностанция Петрол

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Левски, с. Изгрев, с. Калиманци.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Страшимирово, с. Езерово, гр. Белослав- кв. Белопал, фирмите: БУЛМАК, ЕНЕРГОРЕМОНТ, КОСМЕТИКПАК ООД и хлорна станция на ТЕЦ Варна.

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