Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Наполи

08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Арсенал, мач от шести кръг за Младежката купа на Футболната асоциация /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Хебър, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Сампдория

10:30 Eurosport: Тенис на маса: Световен тур в Катар

11:15 BNT 3: Баскетбол: България - Латвия - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Лацио

12:00 Film Plus: Тенис: Abierto GNP Seguros, Монтерей - четвъртфинали (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур в Катар

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Автодор, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:30 Max Sport 3: Серия А: Обзор 27 кръг Понеделнишки обзор

17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Еспаньол (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Аугсбург Мач от германската Бундеслига

18:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от efbet Лига /п/

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

19:00 Film Plus: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - четвъртфинал (ATP 250 - повторение)

19:00 BNT 3: Футбол: Порто - Байер /Леверкузен/ - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:30 Max Sport 3: ЮвентусТВ: Ювентус - Лион Първи осминафинал на Шампионска лига 2019/20г.

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:50 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Валенсия - Аталанта Втори осминафинал реванш

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Лайпциг - Тотнъм Втори осминафинал реванш

22:55 BNT 3: Футбол: Интер - Лудогорец - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:05 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"

23:30 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко - полуфинали (WTA International - повторение)

