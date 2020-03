Още снимки: test Антон Койчев: Подкрепям медицинските сестри, но мисля, че е сценарий Близо денонощие продължава блокадата на медицинските сестри. Те обявиха гражданско неподчинение и се затвориха в сградата на бившия партиен дом.



Всичко започна в сряда следобед, когато след края на заседанието на здравната комисия, медицинските специалисти отказаха да напуснат.



Една от протестиращите – Бойка Анастасова, излезе на перваза на един от прозорците в парламента, тъй като по нейни думи е имало насилие от страна на служителите на НСО към петте жени вътре.



„Ситуацията е неприятна. Става дума за няколко десетки човека, които имат справедливи искания, но пътят и начинът, по който искат да ги постигнат, навява определен тип друг тип мисли. Съдейки политическата обстановка – не съм далеч от мисълта, че става въпрос за сценарий, който има много по-далечни политически цели. Основната цел е една и това правителството на ГЕРБ“, каза общинският съветник от СДС д-р Антон Койчев в предаването „Денят ON AIR“.





По думите му авторите, изпълнителите, желанията на това са ясни от доста време, колкото и да се опитват да ги прикриват.

„Просто се сменят тактическите ходове. Има много структурни проблеми в здравната система, проблеми от най-различен характер, но това не е начинът, по който трябва да се решат. Аз лично съм съпричастен с исканията на медицинските сестри, тъй като аз работя с тях, ние сме екип, заедно се борим за човешкия живот, но много важно уточнение искам да направя – не одобрявам начина, по който се случва„, каза още той пред Bulgaria ON AIR.



Д-р Антон Койчев посочи, че не подкрепя преекспонирането на определените тип искания, както и присъствието на политически лица, които се явяват защитници на каузата, визирайки Мая Манолова.



„Искам да ги помоля да не стават оръдие на манипулации и да не влиза в чужди сценарий. Исканията им са изключително актуални, средствата, които получават в някои случаи, са доста ниски, дори обидно ниски, но няма смисъл от намеса на политически лица. Разговорът за излизане от кризата и действията, които трябва да се предприемат, са предмет на друг формат. Времевата рамка няма да е в един управленски мандат„, допълни той.



