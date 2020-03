Още снимки: test Как да инвестирате насред епидемията от коронавирус? Всички заглавия в медиите през последните седмици са насочени към коронавируса и неговото въздействие върху живота на хората, икономиката и финансовите пазари. Сега обаче ще се спра малко по-подробно на това как да инвестирате в подобна среда на изключително голяма несигурност, която най-вероятно само ще продължи да се повишава.



През последните няколко сесии променливостта царуваше на Уолстрийт. А експертите имат лоши новини - това най-вероятно ще продължи да е тенденцията и в близко бъдеще.



Като доказателство за това можете да погледнете към борсовата сесия от четвърти март. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average постигна печалба от 1 200 пункта в рамките на деня, което доведе до най-добрия му тридневен ръст от 2011-та година, в размер на 6.6%. Това се случва седмица след най-лошото представяне на индекса от 2008-ма година насам. Само ден по-късно обаче, индексът отвори с 2% надолу



"Това е било и ще продължи да бъде период на променливост над нормалното", заяви Джулиан Емануел, главен стратег по акции и деривати в BTIG, пред MarketWatch в телефонно интервю в сряда. "Подобни ходове на индексите са емоционално и интелектуално изтощителни за трейдърите", допълни още експертът.



Опасенията от епидемията от COVID-19, която зарази поне 92 000 души и отне живота на повече от 3 100 души по света, вкараха нова доза несигурност на пазарите.



Dow вече регистрира изменения от 3 или повече процента пет пъти досега през 2020 г. Това е най-много от 2018 г. насам, която произведе пет подобни изменения за цялата година, а преди това нямаше друга година, в която Dow да е виждал такива яростни изменения. За последно подобна волатилност бе регистрирана през 2011 г., когато видяхме 11 промени на индекса от 3% или повече, сочат данните на FactSet.



Джим Карни, основател и изпълнителен директор на алтернативния инвестиционен мениджър Parplus Partners, каза пред MarketWatch, че не само измененията, на база цена на затваряне, но и в рамките на деня са зашеметяващи.



Марк Хълбърт, колумнистът на MarketWatch, отбеляза, че скорошният пик на индекса на волатилността VIX може да е сигнал, че е време да се върнем обратно в акции. Той обаче призна, че е изключително трудно да се определи правилното време за връщане към пазара.



Емануел смята, че може да сме на между шест седмици до два месеца разстояние преди да разберем по-добре икономическите и пазарните последици от епидемията от коронавирус, които принудиха Федералния резерв да намали лихвените проценти с половин процентен пункт на извънредно заседание във вторник.



Може да сме близо до моментът за покупки на щатски активи



Стратегът на Goldman Sachs Дейвид Костин и неговия екип прогнозират, че S&P 500 може да падне до 2 900, ако инвеститорите започнат да вярват, че огнището на коронавируса се разширява, след което ще достигне до ниво от 3 400 до края на 2020 година.



В първата си част Костин вече се доказа, че греши, след като широкият щатски индекс вече се понижи доста под посочената граница, макар и впоследствие да се върна над нея.



Всички, които не очакват настоящата корекция да премине в рецесия обаче, едва ли могат да очакват да видим "мечи пазар", или понижение от над 20% на S&P 500 от върха му. Добрата новина - първите близо 15% от спада вече са налице, а нов тест на дъното може и да предостави инвестиционни възможности на всички по-търпеливи инвеститори.



Дивидентите винаги са на мода



Каквото и да става, дивидентните компании винаги ще са на мода. Инвеститорите не бива да забравят, че простите неща са най-ефективни в инвестирането. Все повече стават експертите, които съветват в настоящата среда на несигурност да инвестирате в дивидентни компании, особено такива ориентирани към стойност.



Според проучване на Ѕtаndаrd & Рооr'ѕ, изплащащите дивидент компании са генерирали за инвеститорите доход 22 пъти по-висок от този от останалите между 1972 до 2014-та година (с отчитане на изплатения дивидент).



И веднага на въпроса - как да изберете правилните дивидентни компании?



Отговорът е - не го правете сами, а се обърнете към готови, добре диверсифицирани индексни фондове, търсещи най-добрите компании плащащи дивидент. Както се казва - защо да се опитвате да откриете "топлата вода"? Освен това, ако не разполагате с достатъчно опит и познания, можете и да сбъркате.



Та кой е най-добрия начин за инвестиции в дивидентни компании?



Истината е, че няма правилна рецепта за това. Едва ли ще можете правилно да уцелите най-добрите индексни фондове. Но и за това си има просто решение. Инвестирайте определен процент от своя портфейл (в зависимост от вашите лични предпочитания и рисков профил) в някои от най-популярните дивидентни фондове (които между другото са десетки).



Някои от най-губещите сектори могат да предоставят добри възможности



Според анализатори на Citi индексът на световната стойност на MSCI се е представял по-зле от индекса на растежа на MSCI с 25% от 2010-та година насам. Това е най-лошият резултат за подобен период от 20 години насам.



Но имаше една стратегия ориентирана към стойност, която всъщност се представи доста добре миналата година. Закупуването на най-евтините четири глобални сектора на база на критерия за "безплатен паричен поток" (FCF) - който се изчислява като от оперативния паричен поток се извадят капиталовите разходи. Тази стратегия е донесла 8% доходност на инвеститорите през 2019-та година и имаше много общо с имената на високотехнологични акции, отбелязали съществено повишение.



Но това вече не е случая. Стратегията на FCF вече е положителна за акциите на компании добиващи суровини, особено в енергийния сектор, който за пръв път е с "наднормено тегло" в портфейла на Citi от 2007-ма година насам.



Подбор на конкретни компании



Или пък, можете да се доверите на съветите на водещи експерти и да подберете имената на конкретни компании.



Здравни компании



Gilead може да стои върху близо 20 милиарда долара нереализирана пазарна стойност, при условие че има успех с потенциална нова коронавирусна ваксина, според анализатора на Oppenheimer - Хартай Сингх.



Сингх смята, че световната версия на медикамента Remdeivir - понастоящем във фаза 3 на изпитания за Gilead - може да доведе до 500 милиона долара годишни "пандемични продажби".



Анализаторът предполага, че хапчето, което се очаква да се бори с коронавируса би струвало между 50 до 100 долара за пациент в сравнение с 16 долара за хапче за лечение на грип Tamiflu в САЩ. Сингх прогнозира, че хапчето ще достига до между 5 и 10 милиона души в зависимост от степента на разпространение на вируса.



Gilead Sciences, Inc. е американска компания за биотехнологии, която изследва, разработва и комерсиализира лекарства.



Акциите на Gilead се повишиха с 10% през последния месец, докато по-широкият пазар на акции се насочи към спад, следствие на страховете от глобално икономическо забавяне. От друга страна акциите на Moderna - която има коронавирусна ваксина в тестова фаза 1 - е видяла акциите си да се повишават с 31% през последния месец.



Ако искате да се хеджирате от бъдещи рискове



Разбира се, не всички типове инвеститори ще имат "нервите и стомаха" да инвестират при падащи пазари. Някои от тях най-вероятно ще предпочетат да хеджират риска, докато пазарът не се стабилизира, според експертите на MarketWatch.



От изданието предлагат пет борсово търгувани фонда, които можете да вземете предвид:



Invesco S&P 500 Low Volatility ETF



Заслужава си да се отбележи, че този индексен фонд се понижи по-леко от пазара по време на "пазарната касапница", но все пак със загуба от около 6% спрямо 9% спад за широкия индекс S&P 500. Invesco S&P 500 Low Volatility ETF определено се представя добре за индексен фонд.



Продуктът на Invesco S&P 500 Low Volatility ETF е сред най-утвърдените на пазара. Той започна да се търгува в началото на 2011 г. и разполага с активи от почти 12 милиарда долара. Неговата пряка стратегия включва инвестиране в 100-те най-стабилни акции в S&P 500 въз основа на реализираната нестабилност през последните 12 месеца.



ProShares Short S&P 500 ETF



Това е най-големият индексен фонд, предназначен да се движи в обратна посока на американския индекс S&P 500. Така че докато типичният фонд базиран на S&P 500 загуби около 9% през миналата седмица, ProShares ETF спечели около 9%.



С неговите 2.1 милиарда долара активи и разходи от 0.89 годишно, това е популярно средство както за стратегическите търговци, така и за дългосрочните инвеститори, за които ProShares ETF е предпочитано средство за хеджиране на пазарния риск.



First Trust Long/Short Equity ETF



Този индексен фонд заема дълги позиции в акции, които се харесват, като Stanley Black & Decker и стига до имена, които не харесват особено, като Chevron.



Създаден през 2014 г., First Trust Long/Short Equity ETF управлява активи на стойност от 260 милиона долара. Това изисква доста по-сложна структура на таксите от 1.59% годишно, така че този е най-добре да се използва като краткосрочен инструмент за хеджиране или за тактически залог, вместо за основна инвестиция.



IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF



Това е един от най-старите тактически индексни фондове, създаден през март 2009 г., с активи от над 810 милиона долара.



IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF е проектиран да преследва коригираната спрямо риска възвръщаемост чрез различни средства - включително дълго/късо пласиране на акции в САЩ като FTLS. Също така акции на развитите и нововъзникващите пазари, акции с фиксиран доход и модела "фонд от фондове". В момента към портфолиото на фонда се включват: iShares, SPDR и Vanguard ETFs и много други.



Aberdeen Standard Gold ETF



Безспорно е, че златото е един от класовете активи, привързани най-малко към американските акции. Златото може да се движи независимо, действайки като средство за хеджиране срещу спада на пазара.



SPDR Gold Shares ETF е един от най-популярните фондове за предлагане на злато, с около 47 милиарда долара общи активи. Сходният Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF е с активи от 1.5 милиарда долара и проследява златните кюлчета с по-ниска цена.



Може да се каже, че Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF има предимство пред SPDR Gold Shares ETF, благодарение на малко по-ниските разходи от 0.17% годишно.



Теодор Минчев,



Златото може да се движи независимо, действайки като средство за хеджиране срещу спада на пазара.SPDR Gold Shares ETF е един от най-популярните фондове за предлагане на злато, с около 47 милиарда долара общи активи. Сходният Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF е с активи от 1.5 милиарда долара и проследява златните кюлчета с по-ниска цена.Може да се каже, че Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF има предимство пред SPDR Gold Shares ETF, благодарение на малко по-ниските разходи от 0.17% годишно.Теодор Минчев, money.bg *Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции.