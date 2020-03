Още снимки: test Първи трейлър на The English Game - сериалът за историята на футбола по Netflix Странно е, че до момента няма филм, който да разказва историята на най-популярния спорт в света - футболът. Netflix са на път да променят това с лимитирания си сериал The English Game, който се връща към първите дни на любимия спорт.



6-серийната поредица от създателите на "Имението Даунтаун" и "Госфорд Парк" разказва за Артър Кинайрд, известен като "лордът на футбола", и Фъргюс Сътър, признат от мнозина за първия професионален играч по футбол.



Историята разказва как футболът - първоначално груба и брутална игра, напомняща ръгби, престава да бъде спорт за богатите и "слиза" при работническата класа, за да стигне до целия свят впоследствие.



В ролите са Едуард Холкрофт, Кевин Гътри, Джонси Елмор, Марк Фишър, Кери Хейс, Лара Пийк, Кели Прайс.



