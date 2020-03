Още снимки: test The Batman, Мат Рийвс и първи поглед към батмобила в новия филм за Батман Батман е един от любимите супергерои на много хора и на нас включително. Ето защо вълнението около The Batman на Мат Рийвс с Робърт Патисън в главната роля е доста голямо.



Режисьорът вече показа как ще изглежда Патисън в костюма на Батман, а вчера, 4 март, пусна и първи снимки на легендарния батмобил.



Снимките са доста тъмни и не можем да вникнем детайлно във возилото на Брус Уейн, но ни дават достатъчно храна за очите.



Според Variety, батмобилът изглежда като подобрена версия на мощна кола. Откритият двигател в задната част на колата пък я прави доста "гъзарска". Харесва ни, но определено е доста по-различна от батмобилите, които сме виждали в досегашните филми за Батман.



