Том Круз, Елизабет Мос и верни ли са слуховете, че двамата са сгодени Както добре е известно на феновете на Том Круз, че той е запален привърженик на сциантологията от много години. Актьорът не веднъж е споделял, че е изключителен поддръжник на тази система от религиозни вярвания и философски идеи, която изповядва смесица от наука и духовност, като вярва в безсмъртието на духа.



Макар да не обича да говори за религиозните си убеждения, актрисата Елизабет Мос също споделя тези вярвания. Може би това е една от причините напоследък редица таблоидни издания да коментират, че именно покрай сциантологията двамата са станали по-близки и дори че са се сгодили.



По време на гостуването си в предаването Watch What Happens Live With Andy Cohen Елизабет Мос беше попитана от водещия дали слуховете, че се омъжва за известната екшън звезда, са истина.



Тя, разбира се, опроверга въпросните твърдения, като каза, че е била безкрайно изненадана и объркана, когато е попаднала на новините за бъдещия ? годеж и най-вече от реакцията на много хора, които са започнали да ? честитят и да я питат защо не им е казала голямата новина. После е разбрала, че с въпросите си приятелите ? всъщност са се шегували, заради абсурдната публикация.



