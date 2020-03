Още снимки: test Максим Балдри, Lord of the Rings, "Властелинът на пръстените" и сериалът на Amazon по книгите на Тол Бавно, но славно напредва работата по сериала на Amazon Lord of the Rings. Напълно разбираме защо процесът е толкова бавен - всеки, който е чел трилогията на Дж. Р. Р. Толкин е наясно с разнообразната вселена, населена с всякакви образи и мащабните сцени, които се предполага да се съдържат в сериала.



Поредната новина около работата на поредицата "Властелинът на пръстените" е актьорът, избран за главната роля. Това е 24-годишният британец Максим Балдри, когото някои познават от сериала "С години" с Ема Томпсън. Името на героя му не е споменато в новината, но щом става дума за главна роля, би трябвало да видим Балдри като Фродо Бегинс.



/lifestyle.bg