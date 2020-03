Още снимки: test Империята LEGO успя да изплува на свиващия се пазар на играчки Последните модели комплекти на LEGO - противопожарните станции и кофи за изхвърляне на отпадъци - помогнаха на фирмата да се противопостави на свиващия се пазар на играчки.



След десетилетие на ръст, през 2017 година компанията, която е една от най-известните производители на детски играчки в света, регистрира спад. През 2019 година обаче LEGO отчита увеличение на продажбите с 6% до 38,5 милиарда датски крони (5,7 милиарда долара), което е ръст с 3% спрямо 2018 година.



"Беше силна година, в която изпреварихме индустрията на играчките", каза главният изпълнителен директор Нилс Кристиансен.



Компанията се бори за по-висок пазарен дял с конкуренти като Mattel, която произвежда куклите Барби, и Hasbro - фирмата зад My Little Pony. И докато Mattel отчита слаби нетни продажби през февруари тази година, Hasbro се регистрира 3% скок в продажбите си.



Според изчисления на LEGO световният пазар на играчки се е свил с 3% през миналата година, но продажбите на най-големите пазари растат, а в Китай увеличението е двуцифрено.



Фирмата има 570 магазина в световен мащаб. Само в Китай производителят има 140 магазина, а до края на настоящата година магазините може да нараснат до 220.



По думите на Кристиансен пред Reuters компанията ще се стреми към едноцифрен ръст на приходите през 2020 година, за да позволи по-нататъшни инвестиции в технологии, нови магазини и иновации в производството.



