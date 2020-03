Още снимки: test Бюджетът на Тръмп: повече война, по-малко благоденствие Слушайки недоволството на демократите и аплодисментите на републиканците, човек може да си помисли, че предложенията на президента Тръмп за бюджета през фискалната 2021 г. са радикална атака срещу социалната държава. Истината е, че бюджетът има само минимални ограничения на разходите, повечето от които не са действителни такива. Вместо това става въпрос за "свиване на темпа на растеж", което е като да кажеш, че спазваш диета, когато ядеш по пет шоколада на ден, но искаш да ядеш десет, пише бившият конгресмен и кандидат за президент Рон Пол в нова статия.



Планът на президента е да понижи бюджета на министерството на образованието с 8%, което ще го остави със "само" 66,6 млрд. долара. Пониженията на бюджета на другите ведомства са също толкова малки.



Все пак трябва да признаем, че президентът Тръмп заслужава да му се признае, че предложи да се намали бюджета на щатския департамент и на US Agency for Itnernational Development (USAID) с 11,6 млрд. долара. Чуждестранната помощ допринася с много малко за благоденствието на хората в чужбина. Вместо това тя осигурява плащания за чуждестранните бюрократи.



Но Тръмп предлага увеличаване на разходите за много програми. Например той иска да увеличи плащанията за професионално обучение с 900 млн. долара, за инфраструктура и за грижи за децата.



Малцина изразиха притеснение, че предложеният бюджет на стойност 4,8 трлн. долара е най-големият в американската история. Т.нар. прогресивни противници на войната от Демократическата партия не изглеждат притеснени, че Тръмп иска да похарчи стотици милиарди долари за военни действия. Това не е изненадващо, тъй като много прогресивни нямат нищо против държавата да харчи за войни, стига републиканците да приемат покачването на разходите за социални плащания.



Затова е малко вероятно конгресът да одобри каквито и да е свивания на бюджета, но всяко негово раздуване да бъде гласувано. Но дори и той да се съгласи с всички предложени понижения, през следващите няколко години дефицитът пак ще е над 1 трлн. долара годишно.



Въпреки това президентът Тръмп твърди, че бюджетът ще се балансира през следващите 15 години. За да постигне това до 2035 г., трябва да имаме 3% растеж на БВП през по-голямата част от следващото десетилетие. Но подобен темп на растеж не е много вероятен. Вместо това настоящият бум вероятно ще приключи скоро и икономиката ще премине през тежка рецесия.



Бумът се основава на дългове, стимулирани от политиките на Федералния резерв. Огромното количество кредити на потребителите, бизнесите и най-вече на правителството е основната причина, поради която централната банка се чувства задължена да поддържа лихвите ниски.



