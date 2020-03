Още снимки: test „Епъл“ плаща 500 млн. за забавянето на старите телефони Технологичният гигант „Епъл“ е готов да компенсира клиентите, които са засегнати от спорната и практика умишлено да забавят работата на по-старите модели смартфони.



„Епъл“ са готови да платят между 310 и 500 милиона долара обезщетение. Подобно споразумение трябва да бъде одобрено от съда, в който е заведено делото срещу компанията.



Всеки притежател на айфон, чиято работа е била забавена умишлено от компанията производител, ще получи по 25 долара. Това е начална сума, която може да бъде намалена или увеличена.



От забавяне на работата на телефоните им се оплакват притежателите на моделите 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE.



Те твърдят, че след инсталирането на операционна система iOS 10.2.1 или по-късна версия, телефоните им започнали да работят по-бавно.



През 2017 г. „Епъл“ призна, че умишлено забавя работата на по-старите телефони. Компанията каза, че го прави за да помогне на издържливостта на вече остарелите батерии.



Много клиенти бяха недоволни от това, че не са били предупредени за подобна практика, а други обвиниха „Епъл", че забавя старите телефони, за да принуди клиентите им да си купят нови.