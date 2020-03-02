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Избраха съдия за 1/4-финалната битка между Левски и Лудогорец

02.03.2020 16.11

Съдийската комисия към БФС определи съдийските наряди за четвъртфиналите от турнира за Купата на България. Най-голям интерес естествено генерира сблъсъка между Левски и Лудогорец в четвъртък. Той е поверен на Драгомир Драганов, а негови помощници ще бъдат Иво Колев и Димитър Русев.

Битката между ЦСКА и Ботев (Враца) пък е поверена на Владимир Вълков.

Ето и всички назначения:

3 Мар 2020 г. Вторник 15:00 ч.

ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов

СН: Йордан Костадинов Иванов

3 Мар 2020 г. Вторник 18:00 ч.

ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров

СН: Йордан Динков Сталев

4 Мар 2020 г. Сряда 18:00 ч.

ФК Ботев Гълъбово - ПФК Ботев

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Радослав Петров Гидженов

СН: Георги Генов Нарлев

5 Мар 2020 г. Четвъртък 19:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров

СН: Костадин Георгиев Стоичков /topsport.bg

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