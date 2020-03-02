Избраха съдия за 1/4-финалната битка между Левски и Лудогорец
02.03.2020 16.11
Съдийската комисия към БФС определи съдийските наряди за четвъртфиналите от турнира за Купата на България. Най-голям интерес естествено генерира сблъсъка между Левски и Лудогорец в четвъртък. Той е поверен на Драгомир Драганов, а негови помощници ще бъдат Иво Колев и Димитър Русев.
Битката между ЦСКА и Ботев (Враца) пък е поверена на Владимир Вълков.
Ето и всички назначения:
3 Мар 2020 г. Вторник 15:00 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Йордан Костадинов Иванов
3 Мар 2020 г. Вторник 18:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Йордан Динков Сталев
4 Мар 2020 г. Сряда 18:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ПФК Ботев
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Георги Генов Нарлев
5 Мар 2020 г. Четвъртък 19:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Костадин Георгиев Стоичков
/topsport.bg
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