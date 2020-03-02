Още снимки: test Избраха съдия за 1/4-финалната битка между Левски и Лудогорец Съдийската комисия към БФС определи съдийските наряди за четвъртфиналите от турнира за Купата на България. Най-голям интерес естествено генерира сблъсъка между Левски и Лудогорец в четвъртък. Той е поверен на Драгомир Драганов, а негови помощници ще бъдат Иво Колев и Димитър Русев.



Битката между ЦСКА и Ботев (Враца) пък е поверена на Владимир Вълков.



Ето и всички назначения:



3 Мар 2020 г. Вторник 15:00 ч.



ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Добромиров Димитров



4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов



СН: Йордан Костадинов Иванов



3 Мар 2020 г. Вторник 18:00 ч.



ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев Враца



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров



4-ТИ: Георги Кънчев Димитров



СН: Йордан Динков Сталев



4 Мар 2020 г. Сряда 18:00 ч.



ФК Ботев Гълъбово - ПФК Ботев



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников



4-ТИ: Радослав Петров Гидженов



СН: Георги Генов Нарлев



5 Мар 2020 г. Четвъртък 19:00 ч.



ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев



4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров



СН: Костадин Георгиев Стоичков Съдийската комисия към БФС определи съдийските наряди за четвъртфиналите от турнира за Купата на България. Най-голям интерес естествено генерира сблъсъка между Левски и Лудогорец в четвъртък. Той е поверен на Драгомир Драганов, а негови помощници ще бъдат Иво Колев и Димитър Русев.Битката между ЦСКА и Ботев (Враца) пък е поверена на Владимир Вълков.Ето и всички назначения:3 Мар 2020 г. Вторник 15:00 ч.ПФК Локомотив 1926 - ФК ЦСКА 1948ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Димитър Добромиров Димитров4-ТИ: Георги Юлиянов ИвановСН: Йордан Костадинов Иванов3 Мар 2020 г. Вторник 18:00 ч.ПФК ЦСКА-София - ПОФК Ботев ВрацаГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Николай Неделчев Чакъров4-ТИ: Георги Кънчев ДимитровСН: Йордан Динков Сталев4 Мар 2020 г. Сряда 18:00 ч.ФК Ботев Гълъбово - ПФК БотевГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников4-ТИ: Радослав Петров ГидженовСН: Георги Генов Нарлев5 Мар 2020 г. Четвъртък 19:00 ч.ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Русенов Русев4-ТИ: Станислав Георгиев ТодоровСН: Костадин Георгиев Стоичков /topsport.bg Днес+ Запази и Сподели



