The Witcher, Ким Бодния от "Убивайки Ийв" и новото попълнение към сериала Работата по втория сезон на The Witcher тече с пълна сила. Като фенове на сериала и на книгите, това няма как да не ни радва.



Вече знаем, че към него ще има един куп нови попълнения, което си беше и очаквано, защото има още доста герои, които трябва да излязат на сцената.



В края на миналата седмица стана ясно, че във втори сезон Гералт (Хенри Кавил) ще си има сериозна компания, защото в него ще видим и Веземир.



Той е най-старият и най-опитен вещер на Континента. С радост научаваме, че в неговия образ ще влезе Ким Бодния.



Датският актьор ни е познат от ролята си на Константин от друг от любимите ни сериали - "Убивайки Ийв".



Героят му Веземир е както учител, така и духовен баща на Гералт. Именно под неговото ръководство и тренировки в Каер Морхен Гералт се превръща в това, което е.



