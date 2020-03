Още снимки: test Hollywood Vampires и първият им концерт в България Рок бандата, в състава на която са Алис Купър, Джони Деп и Джо Пери, идва у нас за първия си концерт в зала "Арена Армеец" в София на 11 септември.



Ще имаме възможност да видим Джони Деп е в различно амплоа от това на актьор, защото в Hollywood Vampires той влиза в ролята на китарист. На другата китара е Джо Пери от Aerosmith, а вокалите са поверени на Алис Купър.



Тримата сформират групата през 2015 г. най-вече с идеята да почетат музиката на рок звездите, починали през 70-те години. Вече имат издадени два студийни албума, като в тях работят с гост музиканти, сред които са Пол Маккартни и Дейв Грол.



Името Hollywood Vampires също не е случайно - то е и името на клуба на знаменитостите, създаден от Алис Купър през 70-те години на миналия век. В него са членували известни музиканти като Джон Ленън и Ринго Стар от The Beatles, Кийт Муун от The Who, Мики Доленц от The Monkees и други.



