Още снимки: test Citroen, Ami One Concept и ще можем ли да караме EV кола за 20 евро на месец Помните ли Citroеn Ami One Concept - малката електрическа кола, която може да се кара без книжка дори от тийнейджъри?



Тази седмица стана ясно, че Citroen възнамерява да популяризира миниатюрното возило чрез интересна нова схема, напомняща доста на абонамент.



Френският производител обяви, че клиентите на компанията ще могат да се сдобият с Ami само срещу 20 евро на месец при първоначална вноска от 2644 евро.



Колата може да бъде закупена онлайн и да бъде доставена директно до адрес, а цената й при еднократно плащане е 6000 евро.



Citroen Ami има само две седалки и с едно зареждане може да измине до 70 километра.



Максималната й скорост е колкото на 50-кубиков скутер - 50км/ч, което тотално затвърждава профила й на изцяло градски автомобил.



Първите доставки, част от новата схема за изплащане, ще започнат в края на март, като услугата ще е достъпна най-напред във Франция, Италия, Белгия, Португалия и Германия.



