Синтия Никсън, Girls. Girls. Girls., "Be A Lady They Said" и огромния натиск, с който се сблъскват ж Може и да не сте попадали на поемата на американската авторка Камил Реинвил от 2017 г., озаглавена "Be A Lady They Said" ("Бъди дама, казват"), но няма как да не сте видяли видеото, публикувано от списание Girls Girls Girls тази седмица, в което Синтия Никсън ("Сексът и градът") чете именно написаното от Камил.



В клипа актрисата изпраща послание за трудностите пред една жена в днешно време. Противоречията в налаганите от обществото норми изпъкват толкова силно, когато са изброени последователно, че карат всички ни да се замислим. Заедно с това те поставят въпроса защо изобщо трябва да бъдат налагани "на една дама".



"Не показвай раменете си. Прикрий се. Остави нещо на въображението. Облечи се скромно. Не бъди изкусителка. Мъжете не могат да се контролират. Мъжете имат нужди. Изглеждаш старомодно. Отпусни се. Покажи малко кожа. Изглеждай секси. Прекално си облечена. Прекалено си съблечена. Бъди дама, казват", с тези думи започва видеото.



Часове след публикуването на клипа, той беше споделен хиляди пъти и предизвиква много реакции заради феминисткото си послание. Послание, което критикува социални норми, между които и тази жените да трябва да съобразяват външния си вид с това, което изискват мъжете около тях.



"Заличи стриите. Стегни корема. Увеличи устните. Сложи ботокс на бръчките. Изглеждай естествено. Бъди себе си. Бъди истинска. Бъди уверена. Стараеш се прекалено много. Мъжете не харесват момичета, които се стараят прекалено много", продължава да изрежда Синтия Никсън.



Борбата за равенство между половете не е чужда на Синтия Никсън, която е активна защитничка и на правата на хомосексуалните и други обществени каузи. Може би и затова думите, написани от Камил Реинвил, имат още по-силно и въздействащо послание, изречени от нейните уста.



