Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

09:30 BNT 3: Футбол: Интер - Лудогорец - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

09:30 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко - четвъртфинали (WTA International - повторение)

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Челси, мач от английската Висша лига /п/

11:00 Max Sport 3: АяксТВ: Аякс - Хетафе Втори шестнайсетинафинал от Лига Европа 2019/20г.

12:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

12:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:15 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

13:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Дженоа

13:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

13:55 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 30-и епизод /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Съндърланд, мач от английската Лига 1, директно

14:15 Diema Sport: Футбол: Левски - Славия, мач от efbet Лига, директно

14:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Волфсбург, директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:45 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща

16:00 Nova Sport: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Max Sport 2: Серия А: Парма - СПАЛ

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Аталанта

16:10 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Байер Леверкузен, директно

16:45 Diema Sport: Футбол: Арда - Лудогорец, мач от efbet Лига, директно

17:00 Film Plus: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - полуфинали (ATP 250 - повторение)

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на съботните мачове

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 4-и епизод /п/

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Манчестър Сити, финал за Карабао къп, директно

18:40 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Вердер Бремен - Айнтрахт Франкфурт, директно

19:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Рома

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

19:45 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Милуоки Бъкс, мач от НБА, директно

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис

21:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - финал (ATP 250)

21:45 Nova Sport: Футбол: Ковънтри Сити - Съндърланд, мач от английската Лига 1 /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Интер

22:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА, директно

23:30 Film Plus: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха (WTA Premier 5 - повторение)

