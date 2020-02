Още снимки: test Plague Inc., Ndemic Creations, Apple, Китай и защо бе забранена мобилната игра Коронавирусът е приковал погледите и слуха на милиони хора по света, тръпнещи в очакване да научат за поредното развитие по темата.



По всичко личи, че разпространяващият се вирус, чийто симптоми и ефекти се различават доста малко от тези на сезонния грип, ще продължи да всява смут не само в социален план, но и в редица индустрии.



Ограничават се пътища, затварят се цели градове, а тази седмица китайските власти са поискали от Apple да направи промени и в App Store.



Администрацията по киберзащита в Китай е отправила призив за изтеглянето на мобилната игра Plague Inc., която се превърна в най-популярното приложение в азиатската страна през януари, пише The Verge.



Играта се върти около създаването на изкуствен вирус и различни начини и сценарии около разпространението му в глобален план.



Не е нужно да задълбаваме в причините за притесненията на китайските управници, като основният мотив за спирането на Plague Inc. е, че всява грешни представи и очаквания за динамиката около коронавируса.



"Бихме искали да препоръчаме на играчите да черпят информация директно от локални и глобални здравни медии", казаха в изявление от компанията Ndemic Creations, която е създателят на въпросната игра. /lifestyle.bg