Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Левски, мач от Суперлигата /п/

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, финал за Купата на краля /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

11:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

11:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно

12:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Левски, мач от Суперлигата /п/

12:30 Nova Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от efbet Лига, директно

12:30 Film Plus: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 30-и епизод /п/

13:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

13:30 Max Sport 3: ЮвентусТВ: Ювентус - Лион Първи осминафинал на Шампионска лига 2019/20г.

14:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

14:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

14:30 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Херта Берлин

15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига, директно

15:20 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:50 BNT 3: Футбол: Интер - Лудогорец - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Болоня

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Байерн Мюнхен, директно

16:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Челси, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха - финал (WTA Premier 5)

17:30 Diema Sport: Футбол: Царско село - ЦСКА, мач от efbet Лига, директно

17:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от з. "Универсиада"

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Фрайбург

19:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Фиорентина

19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Кьолн - Шалке 04, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Film Plus: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - четвъртфинал (ATP 250 - повторение)

20:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Байерн Мюнхен

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Торино

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - полуфинали (ATP 250)

23:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:55 BNT 3: Футбол: Интер - Лудогорец - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" 08:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/08:00 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Левски, мач от Суперлигата /п/09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг09:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, финал за Купата на краля /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/11:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"11:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/12:00 Nova Sport: Студио "Футбол", директно12:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Левски, мач от Суперлигата /п/12:30 Nova Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от efbet Лига, директно12:30 Film Plus: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха - полуфинали (WTA Premier 5 - повторение)13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 30-и епизод /п/13:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"13:30 Max Sport 3: ЮвентусТВ: Ювентус - Лион Първи осминафинал на Шампионска лига 2019/20г.14:00 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"14:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно14:30 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно14:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно15:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Херта Берлин15:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига, директно15:20 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"15:50 BNT 3: Футбол: Интер - Лудогорец - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Болоня16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Байерн Мюнхен, директно16:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно17:00 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, директно17:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Челси, мач от английската Висша лига, директно17:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха - финал (WTA Premier 5)17:30 Diema Sport: Футбол: Царско село - ЦСКА, мач от efbet Лига, директно17:55 BNT 3: Баскетбол: Левски Лукойл - Берое - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от з. "Универсиада"18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Фрайбург19:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Фиорентина19:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Кьолн - Шалке 04, директно19:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно19:30 Film Plus: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - четвъртфинал (ATP 250 - повторение)20:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Байерн Мюнхен21:30 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно21:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/21:45 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Торино22:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис22:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Chile Dove Men+Care Open, Сантяго - полуфинали (ATP 250)23:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно23:30 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"23:55 BNT 3: Футбол: Интер - Лудогорец - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" Днес+ Запази и Сподели