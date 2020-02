Още снимки: test Експерти: Да не допускаме паника, обществото ни лесно се поддава на манипулации У нас има организации, които работят за всяване на паника и саботиране на реда - това представлява риск в ситуацията с коронавируса. Такава позиция изрази в ефира на Bulgaria ON AIR пиар експертът Любомир Аламанов.



Припомняме, към момента в България няма потвърден случай на коронавирус, но истерията се разраства. В света 54 страни вече са засегнати от коронавируса. Около 40 души в момента са под наблюдение у нас, но броят им непрекъснато се мени. Общият брой на заразените в световен мащаб е около 80 000 души. Стана ясно, че хората са започнали да изкупуват консумативи и храни супермаркетите.



"За съжаление, една от последните тенденции, подклаждани от определени организации, се създаде недоверие във властите. Помним истерията в Сливен и Ямбол, където група родители, влудени от постове на секти, тичаха и си извеждаха децата от училище. Страх, неподплатен от нищо. Има организации, които работят за саботирането на реда. Ние нямаме демократични рефлекси. Ние все още сме подвластни на леки манипулации", коментира Любомир Аламанов.



"Ще има всичко, ако не е утре - то вдругиден. Всички компании ще са докарали, това е хубавото нещо на пазарната икономика и да сме част от ЕС. Комуникацията става толкова важна, че тя е предпоставка за възникване или невъзникаване на подобен тип паника. В момента виждаме как правителството успява да задържи този баланс", допълни експертът.



"Все още много хора си спомнят "Гладната Луканова зима", спомнят си едни времена, когато наистина имаше опасност да свършват стоките. Но те не си дават сметка, че ние в момента сме част от ЕС и хипермаркетите са заредени, но от друга страна може би е страхът, че управляващите не дават цялата информация", каза още Аламанов в предаването "Денят ON AIR".



Според него не е толкова страшно дори да се открие положителна проба за коронавируса у нас.



"След като СЗО каза, че има проблем в половин Европа, се отложиха доста събития. Явно има някакъв малък проблем, но българите са свикнали сами да оцеляват, те не вярват на управляващите", посочи той.



По думите му, ако бъде прекалено подценен този казус, може да избухне епидемия, а ако бъде надценен - ще избухне паника.



Пиар експертът Даниел Киряков отбелаза, че комуникацията е управленска функция, същевременно комуникационните кризи се застъпват една в друга.



"В момента, в който настъпи коронавирусът, ние тук се занимавахме с битови проблеми. Говорейки за комуникация в публична среда, доверието е най-ценният актив. По-добре 2 пъти на ден пресконференция, отколкото да се крием", допълни Киряков.



