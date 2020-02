Още снимки: test Новите сфери на влияние и как САЩ забрави да споделя планетата с други велики сили В бурното време след Студената война американските политици определяха една от фундаменталните концепции на геополитиката за остаряла. Държавният секретар Кондолиза Райс описа нов свят, "в който великата сила се определя не от сфери на влияние... или силните, които налагат волята си на слабите." Държавният секретар Хилъри Клинтън заяви, че "САЩ не признават сфери на влияние." Държавният секретар Джон Кери обяви, че "ерата на доктрината Монро е приключила", приключвайки почти два века, в които САЩ заявяват претенции за собствена сфера на влияние в Западното полукълбо.



Такива изказвания тогава бяха правилни, тъй като нещо в геополитиката се бе променило. Но сбъркаха какво точно е то, пише Foreign Affairs. Създателите на политики в САЩ бяха престанали да признават сфери на влияние - способността на други сили да изискват преференция от други държави в техните собствени региони или да упражняват преобладаващ контрол там - не защото концепцията е остаряла. По-скоро целият свят се бе превърнал във фактическа американска сфера. Сферите на влияние бяха отстъпили на една сфера на влияние. Силните все още налагаха волята си на слабите, а останалият свят бе принуден да играе до голяма степен по американските правила или в противен случай да си плати цената, от всякакви санкции до промяната на политическата система. Сферите на влияние не бяха изчезнали, те просто бяха слети в една от преобладаващия факт за хегемонията на САЩ.



Сега обаче хегемонията избледнява и Вашингтон се събужда, което нарича "нова ера на конкуренция на велики сили", като Китай и Русия все повече използват силата си за отстояване на собствените си интереси и ценности, които често противоречат на тези на САЩ. Но американските политици и анализатори все още се борят да се справят какво означава тази нова ера за ролята на САЩ в света. В бъдеще тази роля не само ще бъде различна; също ще бъде и значително намалена. Докато лидерите ще продължат да обявяват големи амбиции, намалените средства ще означават намалени резултати.



Униполярността свърши, а с нея илюзията, че другите нации просто ще заемат определеното им място в международен ред, ръководен от САЩ. За САЩ това изисква приемането на реалността, че днес в света съществуват сфери на влияние - и че не всичко е американска сфера.



Светът, какъвто беше



Преди да се произнесат за новите правила на геополитиката, държавните секретари на САЩ след Студената война трябваше да погледнат към последните месеци на ВСВ, когато политиците от САЩ също се съпротивляваха да приемат свят, в който сферите на влияние остават централна черта на геополитиката. Конкурентните възгледи по въпроси лежат в основата на дебата между двама висши експерти по СССР в правителството на САЩ.



На 4 февруари 1945 г. президентът Рузвелт се срещна със Сталин и британския премиер Чърчил в Ялта. До Рузвелт бе неговият преводач и главен съветник по Съветския съюз, Чарлз Болен. Точно същата сутрин Болен бе отворил спешно частно съобщение от близкия си колега Джордж Кенън в Москва. Кенън правилно прогнозира, че Съветският съюз ще се опита да запази контрола над колкото може по-голяма част от Европа. Въпросът бе какво трябва да направят САЩ по този въпрос. Кенън пита: "Защо не бихме могли да направим приличен и окончателен компромис с него - да разделим откровено Европа на сфери на влияние - да се държим извън руската сфера и да не пазим руснаците от нашата си сфера?"



Болен е ужасен: "напълно невъзможно", отговаря той, "външна политика от този вид не може да бъде правена от демокрация." Размишлявайки върху този момент по-късно, Болен обяснява: "Американският народ, който води дълга, тежка война, заслужава поне опит за създаване на по-добър свят." Между 1945 и 1947 г. Болен работи заедно с други водещи фигури и Рузвелт и след това с администрацията на Труман, за да реализират своята визия за "един свят", в която съюзниците, които са се борили заедно, за да победят нацистите, ще останат съюзници в създаването на нов глобален ред.



Но в крайна сметка се примирява със света такъв, какъвто бе тогава - накратко, Кенън бе прав. "Вместо единство между великите сили по основните въпроси на възстановяването на света - както политическите, така и икономическите - след войната съществува пълно разединение между Съветския съюз и сателитите му от едната страна и останалия свят от друга". Болен признава това през лятото на 1947 г. в докладна записка към държавния секретар Джордж Маршал: "Накратко, има два свята вместо един."



Когато най-накрая признава диагнозата на Кенън, Болен не се притеснява от последиците, бележката му към Маршал заключава: "Изправени пред този неоспорим факт, колкото и да съжаляваме, Съединените щати в интерес на собственото си благополучие и сигурност и на свободния несъветски свят трябва... да привлече (несъветския свят, бел.ред.) по-близо, политически, икономически, финансово и в последния анализ, и военно, за да може да се справи ефективно с консолидираната съветска област."



Това убеждение е стълб на стратегията на Съединените щати за следващите десетилетия и се основава на приемането на сфери на влияние. Ще има области, които биха били подложени на съветско господство, с често ужасни последици, но най-добрият курс за САЩ бе да укрепи тези сили в периферията на тази съветска сфера, като същевременно укрепва силата и единството на своята собствена сфера.



За четирите десетилетия, които последваха, Съединените щати и Съветският съюз се вкопчиха в конкуренцията на велики сили, която познаваме днес като Студената война. В съветската сфера пленените нации от Източна Европа останаха под ботуша на "злата империя". Американските президенти бяха изправени пред многократни кризи, в които трябваше да избират дали да изпратят войски в доминирани от СССР страни в подкрепа на борещи се за свобода, които се стремят да упражняват права, които американското верую обявява за универсални и постоянни, тези борещи се за свобода са избивани или потискани.



Без изключение американските президенти избраха да гледат, вместо да се намесят: помислете за Дуайт Айзенхауер, когато унгарците се вдигнаха през 1956 г., и Линдън Джонсън през Пражката пролет на 1968 г. (или след Студената война Джордж Буш, когато руските войски нападнаха Грузия през 2008 г. и Барак Обама, когато руските специални сили завзеха Крим). Защо? Всеки от тях е приел неприемлива, но безспорна истина: както американският президент Роналд Рейгън обясни веднъж в съвместно изявление със съветския лидер Михаил Горбачов, "ядрена война не може да бъде спечелена и никога не трябва да се води".



Тази част от историята на Студената война трябва да служи като напомняне: една нация, която е едновременно идеалистична и реалистична, винаги ще се бори за съгласуване на обосновките и рационализациите на целите, от една страна, с реалните сили, от друга. Резултатът, в уместното резюме на анализатора на външната политика Фарид Закария, е "реторика на трансформацията, но реалност на приспособяването". Дори в апогея на силата си САЩ приемаше неприятния факт за съветска сфера на влияние.



Тектонично разместване



След близо половинвековна конкуренция, когато Студената война приключи и Съветският съюз изчезна, през 1991 г. САЩ бяха икономически, военно и геополитически доминиращи. През първите две десетилетия от ерата след Студената война разходите за отбрана на САЩ надвишават бюджетите за отбрана на следващите десет държави, взети заедно (пет от тях са съюзници по договор със САЩ). В оперативен план това означава, че както министърът на отбраната Джеймс Матис постави в стратегията за национална отбранителна за 2018 г. Съединените щати "се радваха на безспорно или господстващо превъзходство във всяка област. Като цяло можехме да разположим силите си, когато искахме, да ги съберем там, където искахме, и да работим както искахме."



Съединените щати и техните съюзници можеха да приемат нови членове в НАТО, като прилагат към тях своята гаранция по член 5, без да мислят за рисковете, тъй като алиансът не е изправен пред реална заплаха. В онзи свят стратегията по същество се състоеше от огромни предизвикателства с ресурси.



Но това беше тогава. Тектоничното разместване на баланса на силите, което се случи през първите две десетилетия на 21 век, беше толкова драматично, колкото всяко изменение, на което САЩ бяха свидетели през еквивалентен период през своите 244 години история. Ако перифразираме Вацлав Хавел, бивш президент на Чехословакия, това се случи толкова бързо, че все още не сме имали време да се учудим. Делът на САЩ в глобалния БВП - почти половината през 1950 г. - премина от една четвърт през 1991 г. до една седма днес. (Въпреки че БВП не е всичко, той образува подструктурата на властта в отношенията между нациите.)



И тъй като относителната власт на Съединените щати намалява, менюто от възможни варианти за политиците се сви. Помислете например за отговора на САЩ на Китайската инициатива "Един път, един пояс". С валутните резерви от почти 3 трилиона долара Китай може да инвестира 1,3 трилиона долара в инфраструктура, свързваща по-голямата част от Евразия с поръчки, концентрирани в Китай. Когато държавният секретар Майк Помпео обяви, че Съединените щати ще увеличат собствените си инвестиции в Индо-Тихия океан като отговор, той успя да излезе напред само със 113 милиона долара.



Китай, разбира се, беше главният бенефициент на тази трансформация. През миналото поколение неговият БВП се повиши: от 20 на сто от нивото на САЩ през 1991 г. до 120 процента днес (измервано чрез паритета на покупателната способност - показателят, който ЦРУ и Международният валутен фонд използват за сравняване на националните икономики).



Въпреки че Китай е изправен пред множество вътрешни предизвикателства, има повече причини да очакваме тази основна икономическа тенденция да продължи, отколкото да се обзаложим, че скоро ще спре. С четири пъти повече граждани от Съединените щати и ако китайските работници станат толкова продуктивни, колкото днес са португалските работници (тоест около половината са толкова продуктивни, колкото американците), Китай ще има ръста на БВП, удвоен на този на Съединените щати.



В Азия икономическият баланс на силите се наклони особено драматично в полза на Китай. Като най-големият износител в света и вторият по големина вносител, Китай е най-големият търговски партньор на всяка друга голяма източноазиатска държава, включително на съюзници на САЩ. (И като агресивен икономически играч Пекин не се колебае да използва лоста, който му се предоставя, притискайки страни като Филипините и Южна Корея, когато се противопоставят на китайските изисквания.)



В световен мащаб Китай също бързо се превръща в партньорски конкурент на САЩ и в напредналите технологии. Днес от 20-те най-големи компании за информационни технологии, девет са китайски. Преди четири години, когато Google, глобалният лидер в областта на изкуствения интелект (AI), оцени конкуренцията си, китайските компании се класираха редом с европейските компании. Сега това положение почти не се вижда в огледалото за обратно виждане: китайските компании са водещи в много области на AI, включително наблюдение, разпознаване на лица и глас и финансови технологии.



Китайските военни разходи и способности също се повишиха. Преди четвърт век бюджетът им за отбрана бе една-25-та от този на Съединените щати; сега е една трета и е на път към паритет. И като се има предвид, че бюджетът за отбрана на САЩ е разпределен в глобални ангажименти, много от тях в Европа и Близкия изток, бюджетът на Китай е фокусиран върху Източна Азия. Съответно, в специфични военни сценарии, включващи конфликт около Тайван или в Южнокитайско море, Китай може би вече е с водеща роля.



Освен действителната война, най-добрите тестове на относителните военни възможности са военните игри. През 2019 г. Робърт Уърк, бивш заместник-министър на отбраната на САЩ, и Дейвид Очманек, един от основните плановици на министерства на отбраната, предложиха публично обобщение на резултатите от поредица класифицирани скорошни военни игри. Очманек коментира: "Когато се бием с Русия и Китай, на сините (САЩ) ни сритват задника." Както писа The New York Times, "В 18 от последните 18 военни игри на Пентагона, включващи Китай в Тайванския пролив, САЩ загубиха."



Русия е друг въпрос. Каквото и да си желае президентът Владимир Путин, Русия никога повече няма да бъде Съветският съюз. Когато Съветският съюз се разпадна, в резултат на това руската държава остана с по-малко от половината от БВП и половината от населението, границите се върнаха към дните преди Катерина Велика. И все пак Русия остава ядрена суперсила с арсенал, който е функционално еквивалентен на този на Съединените щати; тя има отбранителна индустрия, която произвежда оръжия, които светът нетърпеливо купува (както демонстрираха Индия и Турция през последната година); и може да се похвали с военни сили, които могат да се бият и да побеждават - както многократно са демонстрирали в Чечения, Грузия, Украйна и Сирия. На континент, където повечето от другите държави си въобразяват, че войната е остаряла и поддържат военните сили повече за церемониални, отколкото за бойни действия, военната сила може да бъде основното предимство на Русия.



И да се върнем обратно в началото на всичко



Твърдението, че сферите на влияние са изхвърлени в кофата на историята, предполагаше, че други нации просто ще заемат определените им места по ред, ръководен от САЩ. В ретроспекция това предположение изглежда по-зле от наивно. И тъй като много американски анализатори и политици все още се вкопчват в образи на Китай и Русия, формирани през тази отминала ера, техните възгледи за това, което САЩ трябва и не трябва да прави, отразяват един свят, който е вече изчезнал.



С течение на векове на геополитическа конкуренция, политици и теоретици разработиха набор от основни концепции, които да помогнат за изясняване на сложността на отношенията между държавите, включително сфери на влияние, баланс на силата и съюзите. Тези понятия трябва да бъдат адаптирани, за да се вземат предвид специфичните условия през двадесет и първи век. И все пак те остават най-здравите градивни елементи, достъпни за разбиране и изграждане на международен ред.



Когато равновесието на силите между едно състояние и друго се измества до точката, в която първото става преобладаващо, произтичащият нов баланс на силите хвърля сянка, която на практика се превръща в "сфера на влияние". Този конкретен термин влезе в речника на дипломацията в началото на деветнадесети век, но концепцията е толкова стара, колкото самите международни отношения. (Както Тукидид отбелязва, след разгрома на персите през V в. Пр.Н.Е. - Спарта поиска Атина да не преустройва стените около своя град-държава, за да остане уязвима.) Традиционно великите сили са изисквали степен на уважение от по-слабите по своите граници и в прилежащи морета и очакват други големи сили да уважават този факт. Последните действия на Китай и Русия в съответните им региони са само най-новите примери за тази традиция.



Сферите на влияние се простират и извън географията. Когато САЩ ръководеха света в създаването на Интернет, хардуера и софтуера, които на практика го овластиха, САЩ се радваха на това, което Майкъл Хейдън, бивш директор на Агенцията за национална сигурност, нарече по-късно "златен век на електронното наблюдение." Тъй като повечето страни не бяха наясно с възможностите за наблюдение, разкрити от Едуард Сноудън, Съединените щати имаха несравнима способност да експлоатират технологиите, за да слушат, проследяват и дори да влияят. Но след Сноудън много държави се съпротивляват на настоящата кампания на САЩ, да не им позволят да купуват своята 5G безжична инфраструктура от китайския телекомуникационен гигант Huawei. Тъй като лидерът на страна, която понастоящем обмисля избора, Вашингтон се опитва да убеди другите държави да не купуват китайски хардуер, защото това ще улесни Китай да шпионира, а вместо това да купуват американски хардуер, което реално би улеснило САЩ да шпионира.



Реалистична оценка



От гледна точка на американските интереси и ценности, последствията от увеличаването на силата на Китай и Русия в сравнение с тази на Съединените щати не са добри. Като големи сили Китай и Русия могат да използват силата си, за да потушат свободата на протестиращите в Хонконг или да блокират украинско членство в НАТО. Южнокитайско море вероятно ще прилича повече на Карибите, отколкото на Средиземноморието - тоест съседите на Китай в Югоизточна Азия ще бъдат към Китай така, както и латиноамериканците са към своя хегемон в полукълбото. Украйна вероятно ще трябва да преглътне загубата на Крим.



За много други нации и хора по света, които са намерили подслон под американския чадър за сигурност и са намерили вдъхновение във визията за ръководен от САЩ международен ред, който защитава основните свободи, последствията ще бъдат трагични. Последните събития в Сирия предлагат преглед на предстоящото. Докато Арабската пролет изригна в края на 2010 г. и 2011 г. и Обама заяви, че сирийският лидер Башар Асад "трябва да си замине", то Путин имаше други идеи и той бе готов да действа за тях. Той демонстрира, че държава, която Обама омаловажава като "регионална сила", може да използва военните си сили, за да се противопостави на САЩ и да помогне на сирийския лидер да затвърди контрола си.



Това бе ужас за сирийците и милионите разселени хора и оказаха голямо влияние върху съседните страни и Европа. Но дали Обама или по-късно президентът Доналд Тръмп решиха, че този резултат не е добър и би било по-добре да изпратят голям брой американски войски да се бият и може би да загинат в Сирия? Могат ли американците да спят спокойно в свят, в който Путин и Асад се усмихват, когато ги питат кой го няма и кой все още си стои? Бездействието на САЩ говори само за себе си.



За съжаление американците ще приемат такива резултати като достатъчно добри - поне в обозримо бъдеще. Подобно на жестокостите на Асад, поглъщането на Крим от Русия и китайската милитаризация на Южнокитайско море вече са факт на базата на това, че никой няма да ги оспорва военно.



Това, че другите сили имат сфери на влияние, разбира се, не означава, че САЩ не могат да направят нищо. Това е отражение на неотдавнашната свръхмилитаризация на американската външна политика, че сдържаността при използването на военна сила често се приравнява към съгласието. Вашингтон има други начини, по които може да формира изчисленията на разходите и ползите на други държави: чрез осъждане на неприемливи действия; отказ от правен статут; налагането на икономически санкции на държави, компании и лица; и подкрепа за местните жители. Но такива инструменти рядко могат решително да променят решение, което е взела друга власт, когато са застрашени интересите, които смята за жизненоважни.



И си струва да си спомним колко често отказът да се признаят и приемат реалности в сянката на други сили е довел до големи провали на американската политика. От нахлуването на генерал Дъглас Макартър към китайската граница по време на Корейската война (което предизвика китайска намеса и кървава, неубедителна война) до настояването на Джордж Буш, че НАТО предлага членство на Грузия и Украйна (което доведе до грузинска самоувереност, завършила с частично разчленяване на страната от Русия). Упоритото пренебрегване на грубите факти е контрапродуктивно.



Музей на пенсинираните национални интереси



Когато става въпрос за това, което може, Вашингтон трябва да се съсредоточи преди всичко върху своите съюзи и партньорства. Ако Китай е предопределен да бъде "най-големият играч в историята на света", както веднъж твърдеше дългогодишният лидер на Сингапур Ли Куан Ю, Съединените щати трябва да работят за събиране на съюзнически сили, които заедно ще представляват съотношение на силите, пред които Китай трябва да се коригира.



Тази логика е най-очевидна на икономическата арена. Преди администрацията на Тръмп да сложи край на участието на САЩ в Транс-Тихоокеанското партньорство (ТТП), това търговско споразумение обещаваше да обедини страни, представляващи 40 процента от глобалния БВП съгласно общ набор от правила за всичко - от тарифите до държавните предприятия до трудовите и екологичните стандарти - осигуряването на противотежест на китайската икономическа мощ, което би могло да превърне Пекин в по-скоро приемник на правила, отколкото в създател на правила.



Благодарение на усилията на японския премиер Шиндзо Абе, ТТП вече е реалност - но без САЩ. Ако американските политици успеят да намерят начин да позволят на стратегическите интереси да тръгнат в политиката, Съединените щати могат да се присъединят отново към ТТП. Ако тази нова ТТП бе комбинирана с паралелното търговско споразумение между Съединените щати и Европейския съюз, което се договаряше в края на администрацията на Обама, близо 70 процента от световния БВП би могъл да бъде от едната страна на баланса спрямо приблизително 20 процента от друга - китайския.



На военната арена се прилага същата логика, но с по-голяма сложност. Вашингтон ще има нужда от партньори, но партньори, които носят повече активи, отколкото рискове. За съжаление, малко от настоящите съюзници на САЩ отговарят на този стандарт. Системата на алиансите на САЩ трябва да бъде подложена на нулев базиран анализ: всеки настоящ съюзник и партньор, от Пакистан, Филипините и Тайланд до Латвия, Саудитска Арабия и Турция, трябва да бъде разгледан от гледна точка на това, което прави за подобряване на сигурност и благополучието и какви са рисковете и разходите. Съюзите не са завинаги.



В исторически план, когато условията са се променили, особено когато фокусният враг е изчезнал или балансите на силите са се изместили драматично, така също има и други отношения между държавите. Повечето американци днес са забравили епоха, в която НАТО имаше партньор в Азия, SEATO (Организация на Договора за Югоизточна Азия) и дори аналог в Близкия Изток, CENTO (Организацията на Централния договор); и двете сега са реликви в музея на пенсионираните национални интереси. Както отбеляза Кенън, "Трябва да се спечели повече уважение... чрез решителна и смела ликвидация на недобросъвестни позиции, отколкото чрез най-упоритото преследване на екстравагантни или безперспективни цели. "



За да разберете рисковете, свързани с наследството на настоящите американски съюзи, помислете за два сценария, от които планиращите отбраната на САЩ се тревожат днес. Ако, гледайки китайското потискане на протестите в Хонконг, Тайван трябва да направи драматичен ход към независимост, който кара Китай да реагира бурно, дали САЩ ще започне война с Китай за запазване на статута на Тайван? Трябва ли? На европейския фронт, ако в отговор на въстание на етнически руски работници в корабостроителниците на Рига, латвийското правителство се опълчи на етнически руснаци и предизвика анексиране от Русия на част от Латвия - Крим 2.0 - НАТО ще започне ли незабавен военен отговор в съответствие с гаранциите си по член 5? Трябва ли? Ако отговорът на който и да е от тези въпроси не е категорично "Да" - то настъпва моментът за версия на стрес тест на съюза, какъвто беше за банките след финансовата криза през 2008 г.



Такъв подход е още по-важен, като се имат предвид реалностите на ядрените оръжия в този нов свят. И Китай, и Русия разполагат с надеждни ядрени възможности за отговарящ удар - тоест способността да издържат на първоначална ядрена атака и да проведат ответна атака, която може да унищожи САЩ. Съответно не само ядрената война не е жизнеспособна възможност; дори конвенционална война, която може да ескалира до ядрена война, рискува катастрофа. По този начин конкуренцията трябва да бъде потисната от предпазливост, ограничения и внимателни изчисления при поемането на риск.



За държава, която е натрупала дълъг списък от действия с други държави, които могат да имат или могат да си представят, че имат един празен чек към Вашингтон, това създава голям проблем. Тънка е линията между това да подкрепиш съюзник и това да го накараш да действа безразсъдно.



Ако балансът на военната сила в конвенционална война над Тайван или Прибалтика се измести решително в полза на Китай и Русия, настоящите американски ангажименти не са устойчиви. Пропастта между тези ангажименти и действителните военни способности на САЩ е класически случай на прекомерно разтягане. Какво ще означава нулева оценка за настоящата система на алианси и отношенията на САЩ с всеки от повече от 50 съюзници и партньори по договори, трябва да е в резултат на анализ на доказателства. Но вероятно това ще накара Съединените щати да пренебрегнат някои съюзници, да удвоят усилията спрямо други, чиито активи са толкова важни за сигурността на САЩ, колкото американските активи за тях, и радикално да преразгледат условията на всеки ангажимент за задълженията и ограниченията, уверенията и гаранциите.



Този процес би подобрил и доверието в ангажиментите, които САЩ избраха да подновят. Докато ветераните от Студената война с право твърдят, че НАТО е най-големият съюз в историята на света, нито Тръмп, нито Обама преди него са убедени. Американските командващи се съмняват, че Северноатлантическият съвет ще разреши военен отговор на руската анексия на Крим или че правителството на САЩ ще може да вземе решение как да реагира преди приключване на събитието. Преосмислянето на ангажиментите на Съединените щати към техните съюзници би засилило американската сигурност и ще засили същите тези пактове.



Представление на (пре)създаването



Стратегията е целенасоченото изравняване на средствата и целите. Сред многото начини, по които една стратегия се проваля, най-често срещаните два са несъответствието - когато средствата, които актьорът може да организира и поддържа, са недостатъчни за постигане на поставените цели - и слепота на зрението, когато актьорът е хипнотизиран от идеален, но непостижим край. Войните на САЩ за двайсет и първи век в Близкия изток предлагат ярки примери и за двете.



В бъдеще, политиците в САЩ ще трябва да се откажат от недостижимите стремежи за светове, за които са мечтали, и да приемат факта, че сферите на влияние ще останат централна характеристика на геополитиката. Това приемане неминуемо ще бъде продължителен, объркващ и неприятен процес. И все пак това би могло да донесе вълна от стратегическо творчество - възможност за фундаментално преосмисляне на концептуалния арсенал на националната сигурност на САЩ.



Основният мироглед за ролята на Съединените щати в света, приеман от повечето съвременни външнополитически играчи, е от четвърт век след последвалата победа на САЩ в Студената война. Този свят вече го няма. Последиците са толкова дълбоки, колкото и тези, с които американците се сблъскват в края на 40-те години на миналия век. Съответно си струва да си спомним колко време отне на хората, почитани сега като "мъдреци", за да разберат света, пред който са изправени.



Изминаха почти 5 години между "Дългата телеграма на Кенън", ранно предупреждение за конкуренцията в Студената война и политическия документ NSC-68, който накрая излага цялостна стратегия. Следователно объркването, което цари в американската външнополитическа общност, не трябва да бъде причина за тревога.



Ако на големите стратези от Студената война бяха необходими близо пет години, за да измислят основен подход, би било глупаво да се очаква точно това поколение да се справи по-добре.



Foreign Affairs, превод за news.bg