Експерт: Еврозоната има огромни предимства, левът няма да се обезцени

Българското правителство поиска няколко месеца отлагане на влизането на страната във валутно-обменния механизъм ERM ІІ.



"В българското общество се породиха много страхове, защото се чуват противоречиви послания. За тези 23 г. режимът на валутния борд се оказа удивително успешен в България след голямата криза. Българинът свикна да има твърди, здрави пари в джоба си", коментира преподавателят по банково право проф. Валери Димитров в "Денят ON AIR".



По думите му през последните години растежът на спестяванията у нас е забележителен.



"Преминаването в еврозоната означава да се върнем към един по-различен паричен режим. БНБ ще стане част от системата банки, членове на еврозоната. Паричната политика ще се провежда от ЕЦБ", обясни Димитров пред Bulgaria ON AIR.



Той изтъкна, че България ще влезе в чакалнята с фиксиран курс, което означава, че няма защо хората да се притесняват за своите спестявания.



"Еврозоната има огромни предимства. Много малко глобални инвеститори разбират какво е валутен борд. Присъединяването означава, че България влиза в полезрението на глобалните инвеститори - това е зоната на благоденствието", каза още преподавателят по банково право.



