Guardian: Да поддържат Путин или да обидят ветераните — Денят на Победата в Москва озадачава западни Лидерите на западните страни се чудят дали да приемат поканите за празнуване на Деня на победата в Москва, пише The Guardian. От една страна, те се страхуват да не проявят неуважение към победителите над нацистите, а от друга, от това с присъствието си да подкрепят политиката на Путин.



Плановете на Русия да отпразнува 75-годишнината от Победата се превръщат в проблем за западните страни: дали да отидат и кого да изпратят, пише The Guardian.



Така вече няколко седмици Великобритания и САЩ обсъждат какъв отговор да дадат на поканите, така че да бъдат координирани. Това обаче е сложен процес, както пише авторът на статията, поради непредсказуемостта на Доналд Тръмп и желанието на Еманюел Макрон да посети Москва, без да се консултира със съюзниците.



Отказът да присъстват на церемонията заплашва с опасността да проявят неуважение към победителите на нацизма. А посещението на големия парад в Москва може да се счита за подкрепа на руския „военен авантюризъм“. "Западните лидери не трябва да отдават почит към армията в униформа, която продължава да окупира части от Украйна, и да честват някое от онези подразделения, които убиват хора в Идлиб", цитира изданието един от европейските дипломати.



Москва може да използва присъствието на западните политици като потвърждение, че приемат неговата версия на историята на Втората световна война, отбелязва авторът на статията.



Полша не беше поканена на събитието, нито Норвегия. Украйна и Литва вече казаха, че няма да отидат, дори да бъдат поканени. Естонският министър на отбраната предупреди президента си да не приеме поканата, въпреки че тя все още не беше пристигнала.



Поканата обаче стигна до лидерите на САЩ, Великобритания и Германия, но те все още не са отговорили. Според Сергей Лавров. Тръмп изрази интерес към събитието, но все още не е ясно дали графикът ще му позволи да участва в него. Той просто ще проведе предизборна кампания и подобно пътуване ще добави масло в огъня на обвиненията на демократите срещу него. От друга страна, по този начин той ще се докаже като държавен лидер и може да сключи споразумение за контрол над въоръженията с Русия.



Западните дипломати са на мнение, че страните трябва да съгласуват позициите си. По-специално те предлагат да участват в церемонията по полагане на венците, но да избегнат военния парад. Друг вариант, който обмислят е да участват в подобни тържества, но в други страни - например, 8 май в Украйна.



Украинските власти активно работят за представянето на своите тържества като алтернатива на московските. А западните дипломати казват: „Важно е да запомним, че и други части на бившия Съветски съюз са воювали във войната. Не само подвигът на Русия трябва да бъде признат“, пише The Guardian.



Превод: М.Желязкова/pogled.info

