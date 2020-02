Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Добруджа, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Сампдория

08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Баскетбол: Гърция - България - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/

10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Манчестър Сити

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Арда, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Ювентус

11:00 Film Plus: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия (ATP 250 - повторение)

11:40 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 27-и епизод /п/

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 34-и епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпик Лион - Ювентус

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Милан

12:05 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сакраменто Кингс, мач от НБА /п/

14:40 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

15:10 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща

16:00 Nova Sport: Футбол: Вердер Бремен - Борусия Дортмунд, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Манчестър Сити

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Байерн Мюнхен Първи осминафинал

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

17:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпик Лион - Ювентус

18:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 25 кръг

18:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:20 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване

19:30 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи

19:40 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Истанбул Башакшехир - Спортинг Лисабон

19:45 bTV Action: Студио "УЕФА Лига Европа"

19:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 4-и епизод /п/

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 23-и епизод, директно

20:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Лига Европа: Гент - Рома

20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 30-и епизод

21:30 BNT: Студио Футбол

21:30 Max Sport 3: Серия А: Рома - Лече

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

21:55 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Лига Европа: Манчестър Юнайтед - Брюж

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Аякс - Хетафе

22:00 BNT: Футбол: Интер - Лудогорец, среща - реванш от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от стадион "Сан Сиро"/Милано/

22:55 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Милуол, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Сасуоло

23:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" 08:00 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Добруджа, мач от Суперлигата /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Сампдория08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: Баскетбол: Гърция - България - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/10:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Манчестър Сити10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Арда, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Ювентус11:00 Film Plus: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия (ATP 250 - повторение)11:40 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 27-и епизод /п/12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 34-и епизод /п/12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпик Лион - Ювентус12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Милан12:05 Nova Sport: Футбол: Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/13:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сакраменто Кингс, мач от НБА /п/14:40 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор15:10 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща16:00 Nova Sport: Футбол: Вердер Бремен - Борусия Дортмунд, мач от трети кръг за Купата на Германия /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Манчестър Сити16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Байерн Мюнхен Първи осминафинал17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/17:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига, директно18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпик Лион - Ювентус18:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 25 кръг18:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/18:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:20 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване19:30 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи19:40 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Истанбул Башакшехир - Спортинг Лисабон19:45 bTV Action: Студио "УЕФА Лига Европа"19:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 4-и епизод /п/20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 23-и епизод, директно20:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Лига Европа: Гент - Рома20:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 30-и епизод21:30 BNT: Студио Футбол21:30 Max Sport 3: Серия А: Рома - Лече21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/21:55 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Лига Европа: Манчестър Юнайтед - Брюж22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Аякс - Хетафе22:00 BNT: Футбол: Интер - Лудогорец, среща - реванш от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от стадион "Сан Сиро"/Милано/22:55 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Милуол, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/23:30 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Сасуоло23:50 BNT 3: Футбол: Среща-реванш от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа" Днес+ Запази и Сподели