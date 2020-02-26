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Откриха мъртъв бившия управител на ВиК-Велико Търново

26.02.2020 19.38

Бившият управител на ВиК "Йовковци" във Велико Търново Никола Русев е намерен прострелян в дома си, съобщи БНР.

Водещата версия, по която работят разследващите, е самоубийство.

54-годишният Русев е обвиняем за злоупотреби за над един милион лева при сделка от 2008 година за покупката на 6600 водомера и системата за отчитането им.

Делото се води в Окръжния съд в Търговище, защото всички съдии от Велико Търново си направили отвод.

Никола Русев управлявал водоснабдителното дружество шест години до есента на 2013 година. /БНР

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