Откриха мъртъв бившия управител на ВиК-Велико Търново
26.02.2020 19.38
Бившият управител на ВиК "Йовковци" във Велико Търново Никола Русев е намерен прострелян в дома си, съобщи БНР.
Водещата версия, по която работят разследващите, е самоубийство.
54-годишният Русев е обвиняем за злоупотреби за над един милион лева при сделка от 2008 година за покупката на 6600 водомера и системата за отчитането им.
Делото се води в Окръжния съд в Търговище, защото всички съдии от Велико Търново си направили отвод.
Никола Русев управлявал водоснабдителното дружество шест години до есента на 2013 година.
/БНР
Днес+