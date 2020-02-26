Още снимки: test Откриха мъртъв бившия управител на ВиК-Велико Търново Бившият управител на ВиК "Йовковци" във Велико Търново Никола Русев е намерен прострелян в дома си, съобщи БНР.



Водещата версия, по която работят разследващите, е самоубийство.



54-годишният Русев е обвиняем за злоупотреби за над един милион лева при сделка от 2008 година за покупката на 6600 водомера и системата за отчитането им.



Делото се води в Окръжния съд в Търговище, защото всички съдии от Велико Търново си направили отвод.



Никола Русев управлявал водоснабдителното дружество шест години до есента на 2013 година. Бившият управител на ВиК "Йовковци" във Велико Търново Никола Русев е намерен прострелян в дома си, съобщи БНР.Водещата версия, по която работят разследващите, е самоубийство.54-годишният Русев е обвиняем за злоупотреби за над един милион лева при сделка от 2008 година за покупката на 6600 водомера и системата за отчитането им.Делото се води в Окръжния съд в Търговище, защото всички съдии от Велико Търново си направили отвод.Никола Русев управлявал водоснабдителното дружество шест години до есента на 2013 година. /БНР Днес+ Запази и Сподели



