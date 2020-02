Още снимки: test Dow Jones с рекордна двудневна загуба, S&P 500 изтри $1,7 трилиона Индустриалният индекс Dow Jones загуби 929.92 пункта, или 3.3%, във вторника до най-ниското си ниво от 27 030.88, ден след като бенчмаркът претърпя спад от над 1000 точки. Загубата на индекса вчера представляваше третия най-лош дневен спад в 124-годишната история на индекса, пише Infostock.bg.



Dow завърши във вторник с близо 880 пункта на минус, за да отбележи най-резкия си спад за две поредни сесии от около 1 910 точки, според данните на пазара на Dow Jones.



Спадът бележи и най-голямата двудневна загуба от 5-ти февруари 2018-та година. Понижението на индекса отне 8.4% от исторически най-високото му ниво на затваряне на 12-ти февруари. Това означава, че Dow наближава територията за корекция при 26 596.28 пункта, определена като спад от най-малко 10%, но не по-голям от 20%, от скорошен пик.



Междувременно S&P 500 и Nasdaq Composite завършиха рязко по-ниско вчера. S&P 500 отстъпва със 7.6% от последните си рекордни резултати на 19 февруари и е намалил пазарната стойност на компаниите в него с близо 1.74 трилиона долара тази седмица, според Хоуърд Силвърблат, старши анализатор в S&P Dow Jones Indices.



Nasdaq е с 8.6% под затварянето си на 19-ти февруари. Казано по друг начин, скорошният му спад е 1.4 процентни пункта от навлизането в корекция. Това ще се случи на ниво 8 835.46 пункта.



Изчисления на CNBC сочат, че S&P 500 е изтрил $1,737 трилиона от стойността си през двата дни.



Ето 5 причини, поради които пазарът пада:



COVID-19



Страхът от болестта COVID-19, засягаща вече и САЩ, се засилва. Заболяването, получено от новия коронавирус, SARS-COV-2, който възниква в Ухан, Китай, в края на миналата година, започва да се отразява на световната търговия и пътувания и намалява увереността на компаниите за приходите и икономическия растеж.



Нанси Месонние, директор на Националния център за имунизация и респираторни болести в центровете за контрол и превенция на заболяванията, заяви във вторник, че "нарушаването на ежедневния живот може да е тежко".



Световната здравна организация не обяви вирусната инфекция за пандемия, но болестта от семейството на вируси, известни като SARS или тежък остър респираторен синдром, е разболяла хората в Китай, Южна Корея, Япония, Малайзия, Италия и Иран. Според Ройтерс, Австрия, Испания, Хърватия и Швейцария също са потвърдили първите си случаи.



Вирусът има практически въздействия върху производството в Китай - втората по големина икономика в света, а страната е голям купувач на продукти и услуги от други страни. Американските технологични компании като Apple зависят от китайските доставки.



Инвеститорите не знаят колко дълго ще продължи разпространението на вируса и е твърде рано да се определи до каква степен това ще навреди на корпоративните приходи, но редица компании, включително Hasbro Inc., HPQ и Mastercard Inc, вече казаха, че смятат, че ще бъдат засегнати от вируса.



Изборите през 2020 г.



Несигурността за резултатите от президентските избори в САЩ също започва да движи пазарите, твърдят стратези и анализатори. Редица от тях смятат, че ако сенатор Бърни Сандърс, независим от Върмонт, който се характеризира като демократичен социалист, спечели демократичната президентска номинация и вероятно дори президентството, акциите биха били хит, тъй като той се възприема от някои като антибизнес кандидат. "Рискът за американските акции е доста значителен, ако Берни получи номинацията", казва Ед Моя, старши пазарен анализатор на OANDA.



Високи оценки



Дори преди спадът на пазара тази седмица стойността на акциите се разглежда като добре оценена.



Една мярка за стойностите на фондовите пазари показа, че индексът S&P 500 се търгува при съотношение цена-прогнозирана печалба от 18.9, според анкетирани от MarketWatch. Това е повече от 16.2 преди година. Освен моментна точка в началото на 2018 г., това е най-високото подобно съотношение.



Пазарът на облигации



Доходността на държавните облигации непрекъснато намалява, тъй като инвеститорите търсят сигурни убежища и по този начин увеличават цените на облигациите на фона на съмненията за глобалния икономически растеж вследствие на избухването на коронавирус.



Десетгодишната доходност на облигациите достигна до рекордно ниско ниво от 1.32%, като понижението продължава и при 30-годишните облигации.



Рецесионни страхове



Инвеститорите в облигации се опасяват, че коронавирусът може да доведе до забавяне на икономиката в световен мащаб, което може да вкара и САЩ в пълноценна рецесия. Икономическият писател MarketWatch Rex Nutting обясни потенциала за несъстоятелно избухване на COVID-19 по този начин:



"Голяма част от непосредственото икономическо въздействие на пандемията може да бъде проследено от усилията за нейното овладяване, а не от последиците от самата болест. Докато се опитваме да карантираме онези, които могат да разпространят болестта, ние прекратяваме много икономическа дейност.", според анализаторът Рекс Нутиг от MarketWatch. Индустриалният индекс Dow Jones загуби 929.92 пункта, или 3.3%, във вторника до най-ниското си ниво от 27 030.88, ден след като бенчмаркът претърпя спад от над 1000 точки. Загубата на индекса вчера представляваше третия най-лош дневен спад в 124-годишната история на индекса, пише Infostock.bg.Dow завърши във вторник с близо 880 пункта на минус, за да отбележи най-резкия си спад за две поредни сесии от около 1 910 точки, според данните на пазара на Dow Jones.Спадът бележи и най-голямата двудневна загуба от 5-ти февруари 2018-та година. Понижението на индекса отне 8.4% от исторически най-високото му ниво на затваряне на 12-ти февруари. Докато се опитваме да карантираме онези, които могат да разпространят болестта, ние прекратяваме много икономическа дейност.", според анализаторът Рекс Нутиг от MarketWatch.