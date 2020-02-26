Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Сасуоло

09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Унгария - финали

10:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Берое, мач от efbet Лига /п/

11:00 Film Plus: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия (ATP 250 - повторение)

12:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, полуфинален мач за Купата на краля /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

13:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА /п/

13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха (WTA Premier 5)

14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Лайпциг

14:40 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атланта - Валенсия

16:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Царско село, мач от efbet Лига /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Барселона Първи осминафинал

16:50 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща пряко предаване от ст. "Васил Левски"

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Сампдория

18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Брага - Рейнджърс

19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 27-и епизод

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 34-и епизод, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Ювентус

20:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

21:30 bTV Action: Студио "УЕФА Шампионска лига"

21:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сакраменто Кингс, мач от НБА /п/

22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Манчестър Сити

22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Олимпик Лион - Ювентус

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Байерн Мюнхен Първи осминафинал

22:30 Film Plus: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха (WTA Premier 5 - повторение)

22:50 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща

23:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/ 08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Сасуоло09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Унгария - финали10:00 Ring.BG: Великата футболна сцена10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Берое, мач от efbet Лига /п/11:00 Film Plus: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия (ATP 250 - повторение)12:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, полуфинален мач за Купата на краля /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/13:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА /п/13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха (WTA Premier 5)14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Лайпциг14:40 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атланта - Валенсия16:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Царско село, мач от efbet Лига /п/16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Барселона Първи осминафинал16:50 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща пряко предаване от ст. "Васил Левски"17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/18:00 Ring.BG: Звездите на футбола18:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Сампдория18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Брага - Рейнджърс19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 27-и епизод20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 34-и епизод, директно20:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Ювентус20:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/21:30 bTV Action: Студио "УЕФА Шампионска лига"21:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сакраменто Кингс, мач от НБА /п/22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Манчестър Сити22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Олимпик Лион - Ювентус22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Байерн Мюнхен Първи осминафинал22:30 Film Plus: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха (WTA Premier 5 - повторение)22:50 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща23:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/ Днес+ Запази и Сподели



