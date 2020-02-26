Спортът по телевизията днес
26.02.2020 08.25
08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Сасуоло
09:00 Film Plus: Футбол: Леванте - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:50 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Унгария - финали
10:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Берое, мач от efbet Лига /п/
11:00 Film Plus: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия (ATP 250 - повторение)
12:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, полуфинален мач за Купата на краля /п/
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
13:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Индиана Пейсърс, мач от НБА /п/
13:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха (WTA Premier 5)
14:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Лайпциг
14:40 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Морабанк Андора, полуфинален мач за Купата на краля /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атланта - Валенсия
16:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Царско село, мач от efbet Лига /п/
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Барселона Първи осминафинал
16:50 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща пряко предаване от ст. "Васил Левски"
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
18:00 Ring.BG: Звездите на футбола
18:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Сампдория
18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Лига Европа: Брага - Рейнджърс
19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 27-и епизод
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 34-и епизод, директно
20:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Ювентус
20:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
21:30 bTV Action: Студио "УЕФА Шампионска лига"
21:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сакраменто Кингс, мач от НБА /п/
22:00 bTV Action: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Реал Мадрид - Манчестър Сити
22:00 Ring.BG: Пряко, УЕФА Шампионска лига: Олимпик Лион - Ювентус
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Челси - Байерн Мюнхен Първи осминафинал
22:30 Film Plus: Тенис: Qatar Total Open 2020, Доха (WTA Premier 5 - повторение)
22:50 BNT 3: Футбол: България - Беларус - приятелска среща
23:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/
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