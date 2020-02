Още снимки: test Милиони компании в Китай са в опасност от фалит Бригита, директор на един от най-големите дилър на автомобили в Китай, вече няма възможни ходове. Компанията ѝ, която има над 100 обекта в страната, бе принудена да ги затвори за около месец заради коронавируса. Свободните средства намаляват, а банките отказват да удължат крайния срок на заеми за милиарди юани, които трябва да бъдат изплатени пред следващите месеци. А има и други кредитори, за които тя трябва да мисли, пише Bloomberg.



"Ако не можем да покрием облигациите, ще стане много, много лошо", казва Бригита, чиято компания има 10 хил. служители и продава автомобили от среден и висок клас.



Докато голяма част от китайската икономика се е в изчаквателна позиция, докато властите се опитват да спрат епидемията, която вече заради над 75 хил. души, милиони компании в страната са в състезание срещу часовника в опит да останат на повърхността.



Проучване сред малките и средни китайски компании стига до заключението, че една трета от респондентите имат достатъчно налични средства, за да покрият фиксираните си разходи за месец. Друга една трета ще останат без пари след два месеца. Резултатите показват още, че около 30% от малките и средни предприятия са успели да възобновят дейността си заради сложната процедура по одобрение от местните правителства, както и заради липсата на служители и финансиране.



Макар че правителството намали лихвите и нареди на банките да увеличат отпускането на кредити, голяма част от местните компании не могат да намерят финансиране, за да покрият настоящите си задължения и плащания, включително на заплати. Без финансова подкрепа или скорошно възстановяване на китайската икономика, някои ще трябва да затворят врати завинаги.



"Ако Китай не успее да ограничи вируса през първото тримесечие, очаквам огромен брой фалити сред малките предприятия", казва Лв Чангшун, анализатор в Beijing Zhonghe Yingtai Management Consultant Co.



Макар че отговарят за 60% от икономиката и 80% от работните места в Китай, частните компании отдавна се изправят пред често непреодолими пречки да намерят финансиране, което да им помогне да разширят дейност или пък да преживеят кризи. Около две трети от общо 80 милиона малки компании не са имали достъп до кредити през 2018 г., според китайската Национална институция за финансиране и развитие.



Въпреки обещанията на властта, банковите гиганти засега не показват активност. Industrial & Commercial Bank of China Ltd., най-голямата страната, засега е направила отстъпки в сроковете на едва 5% от малките си клиенти.



Като цяло, китайските банки са предоставили кредити, свързани с вируса, на стойност 794 милиарда юана. За сравненеи, малкият бизнес обикновено плаща лихви на стойност 36,9 трилиона юана всяко тримесечие.



Редица предприятия в Китай вече бяха в тежко положение и преди епидемията, а причините са търговската война и политическото решение за намаляване на задлъжнялостта. През миналата година икономиката на Поднебесната империя нарасна с най-бавния си темп от три десетилетия насам.



