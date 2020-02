Още снимки: test Sony Xperia 1 II и всичко, което знаем за новия флагман Първото, което трябва да отбележим за новата Xperia на Sony, е името й - произнася се "Xperia One Mark Two", ако някой се чуди.



Второто (което веднага грабва и вниманието ни) е дизайнът на модела.



От Sony отново са предпочели да заложат на правоъгълните и по-остри форми, при които страните са плоски, а горната и долната рамка около екрана са пропорционални.



В тях са внедрени мощни говорители, насочени напред, но няма как да знаем колко добри и силни са, преди да сме ги тествали лично.



Сензорът за пръстов отпечатък вече е вграден в бутона за включване, поместен в дясната страна (ако го държим пред нас) на телефона.



Екранът е OLED с диагонал от 6.5 инча, 2К резолюция и 60Hz честота на опресняване, която по думите на Sony се усеща като 90Hz, благодарение на софтуерни подобрения.



Камерата е една от силните черти на Xperia 1 II и предлага общо четири сензора.



Имаме широкоъгълна леща с 12 мегапиксела, ултра-широкоъгълен сензор с 12 мегапиксела и телефото леща отново с 12 мегапиксела, а четвъртият Time-of-Flight сензор е с обхват до пет метра.



Не разполагаме с 4К заснемане, но пък телефонът предлага 2К резолюция на видео при 120FPS.



Sony са опитали да обогатят новата Xperia с малко от магиите си в автоматичния фокус, с които са известни фотоапаратите на компанията, и камерата на Xperia 1 II може да се похвали с подобрения и детайлно лицево разпознаване.



Нещо повече - телефонът вече се интегрира с Alpha серията фотоапарати на Sony и може да се ползва като външен визьор.



Под капака имаме мощен Snapdragon 865 с 8GB RAM и вместимост до 256GB.



Важно е да споменем, че Xperia 1 II е готов за 5G мрежите и е с вградена антена за новите честоти.



Цената и точната дата за излизането на модела засега не са оповестени, но по отношение на цената сме склонни да очакваме тя да е около 1000 долара. /lifestyle.bg