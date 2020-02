Още снимки: test The Witcher, Кристофър Хивджу и новите попълнения в сериала Знаехме, че The Witcher ще има втори сезон доста още преди първият да види бял свят. Това малко ни изненада, защото не е в стила на Netflix. По принцип, те предпочитат да видят статистиката след първия месец от пускането на дадена продукция, преди да правят каквото и да било.



Очевидно са повярвали в сериала доста и това им се отплаща, защото отзивите на феновете са наистина добри. Е, има и такива, които незнайно защо тръгнаха да го сравняват с Game of Thrones, но всеки с вижданията си.



Вече знаем, че снимките на втория сезон са започнали, както и кои ще бъдат някои от новите попълнения в него. По-известните имена са Кристофър Хивджу, когото познаваме от ролята му на Тормунд в Game of Thrones, и Пол Бълиън, когото пък сме гледали като Били Китчън в Peaky Blinders.



Хивжу ще влезе в ролята на Нивелен - прокълнат мъж, живеещ в кралство Редания, когото всички мислят за чудовище, защото прилича на такова. Но истината е малко по-различна.



Билиън пък ще бъде вещер. Точно така, както феновете на книгите и игрите знаят, Гералт е един от малкото, но не и единственият останал вещер на Континента. Актьорът ще влезе в ролята на Ламбърт, който е известен с острия си език.



Вещерите във втори сезон не се изчерпват с тези, защото Ту Ерстед Расмусен (Thue Ersted Rasmussen) ще бъде в ролята на Ескел - стар приятел и колега на Гералт. И въпреки че работата по втория сезон върви, ще го видим чак през 2021 г. Знаехме, че The Witcher ще има втори сезон доста още преди първият да види бял свят. Това малко ни изненада, защото не е в стила на Netflix. По принцип, те предпочитат да видят статистиката след първия месец от пускането на дадена продукция, преди да правят каквото и да било.Очевидно са повярвали в сериала доста и това им се отплаща, защото отзивите на феновете са наистина добри. Е, има и такива, които незнайно защо тръгнаха да го сравняват с Game of Thrones, но всеки с вижданията си.Вече знаем, че снимките на втория сезон са започнали, както и кои ще бъдат някои от новите попълнения в него. По-известните имена са Кристофър Хивджу, когото познаваме от ролята му на Тормунд в Game of Thrones, и Пол Бълиън, когото пък сме гледали като Били Китчън в Peaky Blinders.Хивжу ще влезе в ролята на Нивелен - прокълнат мъж, живеещ в кралство Редания, когото всички мислят за чудовище, защото прилича на такова. Но истината е малко по-различна.Билиън пък ще бъде вещер. Точно така, както феновете на книгите и игрите знаят, Гералт е един от малкото, но не и единственият останал вещер на Континента. Актьорът ще влезе в ролята на Ламбърт, който е известен с острия си език.Вещерите във втори сезон не се изчерпват с тези, защото Ту Ерстед Расмусен (Thue Ersted Rasmussen) ще бъде в ролята на Ескел - стар приятел и колега на Гералт. И въпреки че работата по втория сезон върви, ще го видим чак през 2021 г. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели