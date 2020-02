Още снимки: test САЩ депортираха Кубрат Пулев? Кубрат Пулев е депортиран от САЩ за България заради проблеми с визата му, съобщава The Athletic, цитиран от вестник "Дейли мейл".



Българският боксьор се качил на самолет от Чикаго за Лас Вегас, за да присъства на мача между Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър.



Журналистът Майк Копингър от The Athletic написа в "Туитър", че Пулев е депортиран.



На 20 юни Кубрат Пулев ще се изправи срещу Антъни Джошуа за световната титла на Международната боксова федерация (IBF).



