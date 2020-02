Още снимки: test Леброн Джеймс, More Than An Athlete, делото срещу него, I PROMISE и книгата на Краля Леброн Джеймс вече си е заслужил място в Залата на славата, а дори още не е прекратил кариерата си.



Джеймс обаче е много повече от легенда в баскетбола. Ето защо от известно време използва фразата More Than An Athlete (Повече от атлет), за да изразява мнението, че той и спортистите са много повече от хора, които просто тичат след една топка.



Оказва се обаче, че организация за млади таланти в Мериленд - Game Plan, смята, че Кралят е откраднал техния слоган.



Според тях през 2017 г. техни членове са присъствали на мач на Кливланд Кавалиърс, като са носили тениски с надпис More Than An Athlete. По същото време Джеймс играеше именно за отбора от Кливланд.



Game Plan дори са завели дело не само срещу Uninterrupted - компанията на Леброн Джеймс, но срещу Nike, Disney и Take-Two Interactive Software Inc заради неправомерното използване на слогана им.



Обезщетението, което искат пък е в размер на 33 милиона долара, пише TMZ. В изявление от Uninterrupted казват, че в твърденията на Game Plan има много фактически неточности.



