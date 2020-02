Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Кьолн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:15 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Интер - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 22-ри епизод /п/

11:05 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

11:30 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Арда, мач от efbet Лига, директно

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Пари Сен Жермен Първи осминафинал

12:00 Film Plus: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия - четвъртфинали (ATP 250 - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 29-и епизод /п/

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 26-и епизод /п/

13:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

14:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

14:00 BNT 3: Баскетбол: Гърция - България - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/

14:15 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от efbet Лига, директно

14:30 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, директно

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:40 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Падерборн

15:50 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Залцбург - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

16:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Удинезе

16:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия - полуфинали (ATP 250)

16:10 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Хофенхайм, директно

16:25 Diema Sport 2: Студио "Футбол", директно

16:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Уигън Атлетик - Милуол, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:25 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Вердер Бремен - Борусия Дортмунд

19:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Ювентус

19:10 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Интер - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Лайпциг, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Diema Sport: Волейбол: Хебър - Добруджа, мач от Суперлигата /п/

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 4-и епизод /п/

20:30 Film Plus: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай - финал (WTA Premier - повторение)

21:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Мьонхенгладбах - Хофенхайм

21:45 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Милан

22:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Астън Вила, мач от английската Висша лига, запис

22:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сакраменто Кингс, мач от НБА, директно

23:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

23:00 Film Plus: Тенис: St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург - финал (WTA Premier - повторение)

23:30 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

