Милен Керемидчиев: България става бойно поле за геополитическо влияние Според Москва България е епицентър на кампания срещу Русия. На какво се дължат обвиненията и имат ли основания?



"Това не са обвинения, това са факти. Не са толкова едностранчиво поставени, колкото ги изказва руската страна. Вижда се агресирането на руската политика в района да достига до своя апогей. Съответно, мобилизацията на всички руски служби достигат до българския политически живот и икономика", заяви бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемидчиев в студиото на "Денят ON AIR".



Според него България става бойно поле за геополитическо влияние.



"През България ще продължават да се опитват да влизат руски интереси, които да се разпростират в региона. Но Сърбия доказа, че е троянският кон на Русия в района", отбеляза той.



Керемидчиев заяви, че много уважава позицията на премиера Борисов и неговото старание България да бъде балансьор.



"Но за съжаление конфронтацията между САЩ и Русия ще продължава да се изостря и България няма да има възможност да лавира", каза бившият зам.-министър.



На България и Румъния ще се оказва все по-голямо влияние като източно крило на НАТО, защото неясната позиция на Турция, всъщнос дават основание на двете страни да засилят своето присъствие в Черно море и да станат основни фактори на присъствието на НАТО в региона срещу увеличаващата се руска агресия.



"САЩ ще се опита да забави максимално Южен поток", смята Керемидчиев.



Той беше категоричен, че Херо Мустафа е може би най-добрият, най-активният посланик, който САЩ са имали последните 20 години у нас.



"Европа плаща за своята сигурност. Путин и Ердоган са на ръба на военен конфликт", каза той. пред Bulgaria ON AIR.



И допълни, че Ердоган е довел страната си в тежка икономическа криза.



"Вижда се, че опозицията все повече се укрепва. Дните на Ердоган при всички положения са преброени. По-вероятно е това да се случи при предсрочни избори", коментира темата Керемидчиев.



Според него "Зелената сделка" е много тежък въпрос за България, тъй като между 40% и 60% от електроснабдяването ни идва от въглищни централи.



"В момента няма крайна дата за затваряне на тези централи, но все пак 2050 г. е дадена като срок. Очаквам още много безсънни нощи и за бюджета на ЕС и за "Зелената сделка", но "Зелената сделка" върви по-добре. При всички положения ще имаме тежки няколко следващи години", смята бившият зам.-министър.



По темата за влизането на България в "чакалнята" на Еврозоната Керемидчиев коментира, че ако ние виждаме грешките на другите държави, оттук нататък основната цел на държавата ще бъде война със спекулата.



