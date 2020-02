Още снимки: test Илайджа Ууд, Мете-Марит Конгсвед и първото им дете Илайджа Ууд, който познаваме и обичаме най-вече от ролята му на Фродо Бегинс във "Властелинът на пръстените" е станал баща.



Според US Weekly 39-годишният Ууд и партньорката му, филмовата продуцентка Мете-Марит Конгсвед, наскоро са станали родители, но са предпочели да запазят този факт в тайна от медиите и феновете си. Поне засега.



Изданието пише, че все още няма подробности за пола на бебето, както и когато точно се е родило, но все пак споменава, че и двамата родители се чувстват много щастливи от този факт.



Илайджа Ууд и Мете-Марит се запознават през 2017 г. по време на снимките на филма I Don't Feel at Home in This World Anymore и оттогава са заедно, макар да избягват да се появяват заедно на публични събития.