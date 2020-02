Още снимки: test Гордън Рамзи, 24 Hours To Hell and Back и защо готвачът се облече като жена Отккато през 2018 г. започна новото предаване 24 Hours to Hell and Back на шеф готвача Гордън Рамзи, сме го виждали в каква ли не светлина. Шоуто ни разкрива редица от неговите пътуванията из Съединените щати, по време на които той посещава провалени ресторанти, на които дава ценните си съвети за това как да се спрвят в проблемите в кухнята, които имат.



Тъй като Рамзи е един от най-известните готвачи по света, както може да се предположи, той е и един от най-разпознаваемите хора, затова и всички знаят кой е на мига, в който се появи в ресторанта им.



Именно за да избегне това и да се превърне в една напълно незабележема и безизвестна фигура, по време на един от епизодите си Гордън Рамзи решава да се преоблече като жена. С перука, грим, прическа, шапка и всички екстри, за да го помислим за някоя възрастна дама от литературен клуб.



Именно благодарение на тази своя дегизировка, той тихомълком сяда в малък семеен ресторант във Ричмънд, Вирджиния и поръчва различни неща, за да види къде е проблемът. След като установява върху какво трябва да се работи, за да се подобрят ястията, главният готвач маха маскировката си и прави изявление, в което обяснява всичко.



Както може да се види и от клипчето, изумлението идва не само от клиентите на ресторанта, но и от повечето хора от персонала, някои от които дори избухват в сълзи. Както може да се предположи, след ценните съвети на шеф готвача, нещата в кухнята бързо се подобряват.



Едно не може да се отрече на Гордън Рамзи. Освен, че е брилянтен готвач, определено е и цар на дегизировките. Отккато през 2018 г. започна новото предаване 24 Hours to Hell and Back на шеф готвача Гордън Рамзи, сме го виждали в каква ли не светлина. Шоуто ни разкрива редица от неговите пътуванията из Съединените щати, по време на които той посещава провалени ресторанти, на които дава ценните си съвети за това как да се спрвят в проблемите в кухнята, които имат.Тъй като Рамзи е един от най-известните готвачи по света, както може да се предположи, той е и един от най-разпознаваемите хора, затова и всички знаят кой е на мига, в който се появи в ресторанта им.Именно за да избегне това и да се превърне в една напълно незабележема и безизвестна фигура, по време на един от епизодите си Гордън Рамзи решава да се преоблече като жена. С перука, грим, прическа, шапка и всички екстри, за да го помислим за някоя възрастна дама от литературен клуб.Именно благодарение на тази своя дегизировка, той тихомълком сяда в малък семеен ресторант във Ричмънд, Вирджиния и поръчва различни неща, за да види къде е проблемът. След като установява върху какво трябва да се работи, за да се подобрят ястията, главният готвач маха маскировката си и прави изявление, в което обяснява всичко.Както може да се види и от клипчето, изумлението идва не само от клиентите на ресторанта, но и от повечето хора от персонала, някои от които дори избухват в сълзи. Както може да се предположи, след ценните съвети на шеф готвача, нещата в кухнята бързо се подобряват.Едно не може да се отрече на Гордън Рамзи. Освен, че е брилянтен готвач, определено е и цар на дегизировките. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели