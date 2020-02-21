Спортът по телевизията днес
21.02.2020 08.06
08:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Дженоа
09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:50 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Залцбург - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"
10:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, финал за Купата на краля /п/
10:00 Ring.BG: Звездите на футбола
10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Славия, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - СПАЛ
11:00 Film Plus: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай (WTA Premier - повторение)
11:40 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/
12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Хетафе - Аякс
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ливърпул Първи осминафинал
12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Брюж - Манчестър Юнайтед
15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 33-ти епизод /п/
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай - полуфинали (WTA Premier)
15:10 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"
15:15 BNT: Обзор УЕФА Лига Европа
16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Леверкузен - Порто
16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Интер
17:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно
18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Уулвърхемптън - Еспаньол
18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Бреша
18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Хебър - Добруджа, мач от Суперлигата, директно
18:50 BNT 3: Баскетбол: Гърция - България - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/ пряко предаване от Патра
19:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/
19:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия - четвъртфинали (ATP 250)
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 22-ри епизод, директно
20:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Борусия Мьонхенгладбах
20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно
20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"
21:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор
21:15 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Падерборн, директно
21:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип, директно
21:45 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи
22:50 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Интер - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"
23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
23:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига /п/
23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол"
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