Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Дженоа

09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Залцбург - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

10:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, финал за Купата на краля /п/

10:00 Ring.BG: Звездите на футбола

10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - СПАЛ

11:00 Film Plus: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай (WTA Premier - повторение)

11:40 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Хетафе - Аякс

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ливърпул Първи осминафинал

12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Брюж - Манчестър Юнайтед

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 33-ти епизод /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай - полуфинали (WTA Premier)

15:10 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

15:15 BNT: Обзор УЕФА Лига Европа

16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Леверкузен - Порто

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Интер

17:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Уулвърхемптън - Еспаньол

18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Бреша

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Хебър - Добруджа, мач от Суперлигата, директно

18:50 BNT 3: Баскетбол: Гърция - България - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/ пряко предаване от Патра

19:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

19:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия - четвъртфинали (ATP 250)

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 22-ри епизод, директно

20:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Борусия Мьонхенгладбах

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

21:15 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Падерборн, директно

21:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип, директно

21:45 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи

22:50 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Интер - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" 08:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Дженоа09:00 Film Plus: Футбол: Леганес - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: Футбол: Айнтрахт - Залцбург - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"10:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, финал за Купата на краля /п/10:00 Ring.BG: Звездите на футбола10:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Славия, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - СПАЛ11:00 Film Plus: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай (WTA Premier - повторение)11:40 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Хетафе - Аякс12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ливърпул Първи осминафинал12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Брюж - Манчестър Юнайтед15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 33-ти епизод /п/15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/15:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай - полуфинали (WTA Premier)15:10 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Арсенал - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"15:15 BNT: Обзор УЕФА Лига Европа16:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Байер Леверкузен - Порто16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Интер17:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига, директно18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Уулвърхемптън - Еспаньол18:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Бреша18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Хебър - Добруджа, мач от Суперлигата, директно18:50 BNT 3: Баскетбол: Гърция - България - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/ пряко предаване от Патра19:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/19:30 Film Plus: Пряко: Тенис: Open 13 Provence, Марсилия - четвъртфинали (ATP 250)20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2019-20), 22-ри епизод, директно20:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Борусия Мьонхенгладбах20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"21:00 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор21:15 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Падерборн, директно21:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/21:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Фулъм, мач от Чемпиъншип, директно21:45 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Наполи22:50 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Интер - среща от 1/16-финалите на турнира на УЕФА "Лига Европа"23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг23:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига /п/23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" Днес+ Запази и Сподели



