Още снимки: test В Apple Бъфет намери своя мечтан "слон" През последните години Уорън Бъфет оплаква невъзможността си да намери "придобиване с размера на слон". Но неговата Berkshire Hathaway натрупа дял в размер на $79 милиарда в Apple Inc. от началото на 2016 г., пише The Wall Street Journal.



Apple вече отговаря за около 14% от пазарната капитализация на Berkshire, повече от която и да е друга акция в портфолиото.



Berkshire е похарчила около $36 милиарда за акции на Apple, съобщи компанията в доклада си за 2018 г. Сумата надхвърля платените за Precision Castparts Corp. $32,7 милиарда през 2016 г. Това бе най-голямото придобиване на конгломерата.



Apple "определено е слон" за Бъфет, казва Томас Русо, партньор в Gardner Russo & Gardner.



Огромният залог за бъдещето на технологичния гигант подчертава как подходът в инвестициите на Бъфет се промени през последните години - особено в ситуация, в която пазарната капитализация на компаниите се покачва, а технологичните гиганти стават все по-значими.



Акциите на Berkshire изостават от възвръщаемостта на S&P 500 през последното десетилетие, което накара някои инвеститори да се запитат дали конгломератът вече не е твърде голям, за да бие пазара. Въпреки че Berkshire хвърли десетки милиарди долари в акции на Apple, свободните средства продължават да растат и достигнаха рекордните $128 милиарда към края на третото тримесечие на миналата година. Някои инвеститори призовават Berkshire да изкупи обратно повече акции или да плати дивидент.



Очаква се в събота Berkshire да публикува резултатите си за 2019 г., а Бъфет да прати своето годишно писмо, в което той обикновено засяга редица бизнеси и инвестиционни теми.



В началото на кариерата си Бъфет се опитваше да купува компании, които се продаваха толкова по-ниско от стойността им, че ще бъдат печеливши, въпреки представянето им. В последствие той реши да започне да купува дружества, които са управлявани добре и имат конкурентни предимства. Разбира се, разумната цена също остана фактор.



И все пак, в продължение на години, Бъфет избягваше да инвестира в технологични компании, като казваше, че не разбира добре дейността им.



Бъфет започна да изучава Apple, след като един от мениджърите му купил акции за $1 милиард в началото на 2016 г. По-късно, обръщайки се и към внуците си, Бъфет решава, че Apple е компанията за продажби на дребно, което той може да разбере. През 2017 и 2018 г. Berkshire увеличава агресивно дела си в Apple и вече е вторият най-голям акционер в производителя на iPhone с 5,6% от акциите към края на 2019 г.



В интервю за CNBC миналата година главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук заяви, че инвестицията на Berkshire е привилегия.



Залогът се отплаща. През 2019 г. акциите на Apple поскъпнаха с 86%, а през тази година с още 10%.



Някои от другите огромни инвестиции на Berkshire обаче се сринаха. Конгломератът притежава 27% от Kraft Heinz. Акциите на компанията загубиха 25% през миналата година и нови 15% през тази.



Пазарната капитализация на самата Berkshire се покачи с 11% през 2019 г. и с нови 1,3% от началото на 2020 г. През последните години Уорън Бъфет оплаква невъзможността си да намери "придобиване с размера на слон". Но неговата Berkshire Hathaway натрупа дял в размер на $79 милиарда в Apple Inc. от началото на 2016 г., пише The Wall Street Journal.Apple вече отговаря за около 14% от пазарната капитализация на Berkshire, повече от която и да е друга акция в портфолиото.Berkshire е похарчила около $36 милиарда за акции на Apple, съобщи компанията в доклада си за 2018 г. Сумата надхвърля платените за Precision Castparts Corp. $32,7 милиарда през 2016 г. Това бе най-голямото придобиване на конгломерата.Apple "определено е слон" за Бъфет, казва Томас Русо, партньор в Gardner Russo & Gardner.Огромният залог за бъдещето на технологичния гигант подчертава как подходът в инвестициите на Бъфет се промени през последните години - особено в ситуация, в която пазарната капитализация на компаниите се покачва, а технологичните гиганти стават все по-значими.Акциите на Berkshire изостават от възвръщаемостта на S&P 500 през последното десетилетие, което накара някои инвеститори да се запитат дали конгломератът вече не е твърде голям, за да бие пазара. Въпреки че Berkshire хвърли десетки милиарди долари в акции на Apple, свободните средства продължават да растат и достигнаха рекордните $128 милиарда към края на третото тримесечие на миналата година. Някои инвеститори призовават Berkshire да изкупи обратно повече акции или да плати дивидент.Очаква се в събота Berkshire да публикува резултатите си за 2019 г., а Бъфет да прати своето годишно писмо, в което той обикновено засяга редица бизнеси и инвестиционни теми.В началото на кариерата си Бъфет се опитваше да купува компании, които се продаваха толкова по-ниско от стойността им, че ще бъдат печеливши, въпреки представянето им. В последствие той реши да започне да купува дружества, които са управлявани добре и имат конкурентни предимства. Разбира се, разумната цена също остана фактор.И все пак, в продължение на години, Бъфет избягваше да инвестира в технологични компании, като казваше, че не разбира добре дейността им.Бъфет започна да изучава Apple, след като един от мениджърите му купил акции за $1 милиард в началото на 2016 г. По-късно, обръщайки се и към внуците си, Бъфет решава, че Apple е компанията за продажби на дребно, което той може да разбере. През 2017 и 2018 г. Berkshire увеличава агресивно дела си в Apple и вече е вторият най-голям акционер в производителя на iPhone с 5,6% от акциите към края на 2019 г.В интервю за CNBC миналата година главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук заяви, че инвестицията на Berkshire е привилегия.Залогът се отплаща. През 2019 г. акциите на Apple поскъпнаха с 86%, а през тази година с още 10%.Някои от другите огромни инвестиции на Berkshire обаче се сринаха. Конгломератът притежава 27% от Kraft Heinz. Акциите на компанията загубиха 25% през миналата година и нови 15% през тази.Пазарната капитализация на самата Berkshire се покачи с 11% през 2019 г. и с нови 1,3% от началото на 2020 г. /money.bg Днес+ Запази и Сподели