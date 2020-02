Още снимки: test Златото остава на 7-годишен връх, доларът също расте В началото на търговията в четвъртък американският долар се засилва спрямо повечето основни световни валути на фона на разпространението на вируснатата епидемия извън Китай.



Стойността на златото остава максимална за последните 7 години, подкрепена от рисковете за редица икономически сектори, свързани с новия коронавирус.



Общата валута днес сутринта поевтинява спрямо 0,12% до $1,0792 за едно евро в сравнение с $1,0805 за евро в края на предишната сесия.



Курсът на долара се покачва и по отношение на японските пари до 111,45 йени срещу 111,37 йени в сряда.



За едно еврото днес на пазара дават по 120,29 йена, в сравнение със 120,35 йени в резултат на търговията в сряда.



Китайският юан е по-евтин днес на фона на облекчаване на паричната политика на Народната банка на Китай . Китайската валута спадна до 7,0141 юана за долар в сравнение с 6,9983 юана за долар в края на предишната сесия.



"Има усещане, че намаляването на ставката по кредите LPR не е достатъчно, за да се овладее забавянето на икономическия растеж, причинено от разпространението на коронавируса", каза Чанг Уей Лианг, анализатор в DBS Bank в Сингапур."Инвеститорите трябва да намалят позициите си в рискови валути", цитира експертът Bloomberg.



Според хонконгския вестник South China Morning Post броят на заразените с Covid-9 в света, с изключение на континентален Китай, през изминалия ден се е увеличил със 137 и възлиза на 1 149 души. В същото време броят на жертвите на коронавируса се удвои - от 5 на 10 души: трима души починаха в Япония, включително двама от круизния кораб Diamond Princess, два смъртни случая бяха регистрирани в Хонконг и Иран, по един във Франция, Тайван и Филипините.



"Несигурността расте и доларът се засилва", казва Кумико Ишикава, валутен анализатор от Sony Financial Holdings Inc. в Токио. "Важно е това, че основата на американската икономика е най-силната сред другите развити икономики и освен това разпространението на коронавируса вероятно ще има повече сериозни последици за азиатските страни."



Златото в четвъртък сутринта се търгува на най-високите си нива от февруари 2013 година. Цената на априлските фючърси за скъпоценния метал на борсата Comex в Ню Йорк нарасна с 0,8 долара, до 1612,6 долара за тройунция. Цената на маршовите фючърси за среброто се повиши с 0,39% до 18,383 долара за унция.



В сряда златните котировки актуализираха седемгодишния си връх на фона на продължаващия интерес на търговците към по-надеждни активи.



