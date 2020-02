Още снимки: test Бен Афлек, Дженифър Гарнър, разводът им и за какво съжалява най-много актьорът Бен Афлек е един от примерите за това как вреден порок като алкохола може да преобърне света на който и да било.



В интервю за The New York Times актьорът сподели, че именно заради проблемите си с алкохола се е отказал от работата по следващия филм за Батман.



Това може и да е за добро, защото мястото му беше заето от Робърт Патисън с Мат Рийвс на режисьорския стол. И към момента изглежда обещаващо.



Пред изданието Бен Афлек сподели също така и за какво съжалява най-много в живота си. Според него, разводът му с Дженифър Гарнър е бил най-голямата му грешка.



Двамата се разведоха официално през 2018 г., след близо 10 години брак. Към края на брака им Афлек е пиел все повече и повече. Актьорът съжалява за всичко това и му се е искало да не се е случвало никога. "Наистина бих искал всичко това да не е в интернет, за да го виждат децата ми." /lifestyle.bg