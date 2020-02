Още снимки: test Victoria's Secret сменя собственика си срещу едва $1,1 милиарда L Brands Inc. е близо до сделка за продажба на контрола на Victoria's Secret на частна компания в трансакция, която ще оцени модния бранд на около $1,1 милиарда, пише The Wall Street Journal, цитирайки свои източници.



Очаква се Sycamore Partners да придобие 55% от Victoria's Secret и да свали компанията от борсата. L Brands ще запази 45% дял в отделна компания, в която ще бъде включена и веригата Pink. Дружеството ще запази контрола си и върху веригата Bath & Body Works.



Лесли Уекснър, който управлява компанията от над 50 години, ще спре да изпълнява длъжностите главен изпълнителен директор и председател на борда, но ще остане в неговия състав и ще запази дялове и двете компании. В момента той притежава около 17% от L Brands.



Оценка от $1,1 милиарда е рязък спад за бизнеса, който управлява стотици магазини и генерира приходи от $7 милиарда през миналата фискална година. L Brands има нетен дълг в размер на $5,5 милиарда, който ще остане задължение на компанията.



В сряда L Brands приключи търговията с пазарна капитализация от около $7 милиарда. Пикът бе през 2015 г., когато компанията бе оценена на $29 милиарда.



