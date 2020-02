Още снимки: test Dacia пуска първия си електромобил, който ще бъде "най-достъпният на пазара" Френският гигант в производството на автомобили Renault заяви, че скоро ще представи първия изцяло електрически автомобил на своята марка Dacia. Очаква се това да стане на автомобилното изложение в Женева следващия месец, пише SeeNews.



В прессъобщение на Reanult се посочва, че румънската компания Dacia "отваря нова глава в историята си и ще направи електрическа революция". Електрическият модел ще да бъде в унисон със стратегията на Dacia да чупи стереотипи в автомобилната индустрия, допълват от Reanult.



Електрическият градски автомобил на Dacia ще бъде представен на 3 март. На пазара моделът може да се появи през 2021 или 2022 година.



На изложението Dacia ще представи и новия си двугоривен двигател - на бензин и втечнена газ (LPG). Двигателят най-вероятно ще бъде вграден в съществуващите модели Dacia Duster, Sandero, Sandero Stepway, Logan и Logan MCV.



От специализирания сайт Motor1 посочват, че дебютът на колата ще бъде по време на най-голямото събитие за автомобилната индустрия в Европа - Geneva Motor Show, което ще се проведе в началото на март.



Renault не дават допълнителна информация за характеристиките на модела, нито негови снимки, но от информацията става ясно, че той ще бъде практичен градски автомобил. Това обаче е важна стъпка за Dacia, за да може тя да отговори на европейските регулации за вредните емисии, както и на промените в търсенето на пазара.



Моделът на румънската марка ще бъде "най-достъпният 100% електрически градски автомобил на пазара". Все пак по думите на президентът на Renault за Европа Филипе Бурос колата "няма как да струва само 10 000 евро".



"Dacia ще вземе опита на Renault по отношение на електрификацията, защото трябва да работим за това за тази марка било то чрез изграждане на електрически или хибридни коли", допълва той.



Въпреки липсата на официална информация от платформата EVmarket.ro моделът ще има мощност от 33 киловата (45 конски сили) и ще може да развива максимална скорост от 105 километра в час.



В интервю пред сайта управляващият директор на Automobile Dacia и Groupe Renault Romania Кристоф Дриди коментира, че компанията има готовност да пусне електрическа или хибридна Dacia.



"Въпросът не е дали ще имаме електрическа или хибридна Dacia, или не. Въпросът е кога. Вече имаме технологията, защото сме част от алианса. Нашите бъдещи проекти ще имат възможност да използват тази технология, но ние ще я пуснем, когато пазарът е готов за това. Инфраструктурата също е важен фактор, както и регулирането", коментира Дриди.



Румънската компания е и с най-много регистрирани нови автомобили в България за 2019 година. В рамките на годината у нас са продадени 5 461 автомобила от марката, от които 2 831 леки коли и 2 620 лекотоварни такива.



През 2018 година година Dacia също така регистрира най-голямата печалба в историята си. Беше отчетен ръст с 40% спрямо година по-рано до 162 милиона евро. Oбopoтът нa ?oмпaниятa зa 2018 гoдинa e в paзмep нa 5,3 милиapдa eвpo или c 5% пoвeчe в cpaвнeниe c 2017 гoдинa.



