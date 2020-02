Още снимки: test Перфектното сварено яйце и как се приготвя от научна гледна точка Всеки, който е варил яйца, знае, че не е висша математика, за да го направим. Въпреки това обаче се оказва, че от научна гледна точка да сварим перфектното яйце, си я цяло предизвикателство, защото крайният резултат винаги е различен



Понякога получаваме белтък, който прилича на гума, друг път пък имаме съсухрен жълтък. В някои случаи половината белтък остава по черупката, докато белим яйцето.



Според Quartz причината за това е, че яйцето има две съставки, които имат различна структура и съответно са нужни са различни температури при варене, за да постигнем перфектното състояние на всяка една от тях.



Най-подходящата температура за белтъка е 82?C, докато обаче жълтъкът се нуждае от 72?C, за да бъде съвършено сварен, защото при повече от 77 градуса той не само се изсушава, а и започва да се рони.



Не бива да пренебрегваме и различните условия, от които зависи лесното белене. Ако не искаме половината белтък да остава по черупката, то трябва да поставим яйцето във вряща вода. Тогава обаче рискуваме белтъкът да се "сготви" много преди жълтъкът дори да се е стегнал. Сложим ли яйцето с студена вода обаче, със сигурност черупката ще се залепи за белтъка. Как тогава можем да сварим перфектното яйце?



Според американския шеф Джеймс Кенджи Лопез-Алт, който в своята готварска книга The Food Lab: Better Home Cooking Through Science, дава наставления на базата на много направени опити, има начин да сварим идеалното яйце - с мек белтък и напълно сварен жълтък, което се бели лесно.



