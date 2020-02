Още снимки: test Gangs of London, Джо Коул, Мишел Феърли и първи трейлър на сериала Задава се нов криминален сериал, който обещава да ни закове пред екраните поне за няколко месеца. Освен че е английски, той е базиран и на видеоиграта Gangs of London и разказва горе-долу същото - борбата за власт на няколко престъпни организации в съвременен Лондон.



Трейлърът ни предлага около 99% насилие от най-разнообразен вид, но успяхме да разберем и къде е завръзката. Фин Уолъс (Колм Мийни) ръководи престъпността в английската столица вече 20 години. Когато е застрелян, не само семейството му е в шок - целият подземен свят е в очакване как ще се пренаредят картите.



Синът му Шон (Джо Коул, който ни беше залипсвал след Peaky Blinders) бързо заема мястото му и обещава да е все така непоклатим. "Не се интересувам от мир", както казва той в трейлъра и с цената на много кръв и смърт обещава да разбере кой е отговорен за убийството на баща му.



Gangs of London е дело на режисьора Гарет Евънс. В ролите са още Мишел Феърли, Сопе Дирису, Марк Люис Джоунс, Лъшан Мсамати.



