Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Славия, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:40 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Германия - полуфинали

12:00 Film Plus: Тенис: Thailand Open, Хуа Хин - полуфинали (WTA International - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач на звездите от ВТБ лига /п/

13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Кан

15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Витоша, мач от efbet Лига /п/

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

16:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Торино

17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:20 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/ пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/

18:30 Max Sport 3: Серия А: Обзор 24 кръг Понеделнишки обзор

19:00 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - I полуфинал, повторение)

19:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/

19:30 Max Sport 3: Байерн ТВ: Кьолн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

20:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: "Звездна събота от НБА", състезание по баскетболни умения, стрелба за три точки и забивки /п/

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Купата на краля /п/

21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Волейбол: Монтана - Хебър, мач от Суперлигата /п/

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ливърпул Първи осминафинал

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Пари Сен Жермен Първи осминафинал

22:50 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/

23:30 Film Plus: Тенис: St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург (WTA Premier - повторение)

23:50 Max Sport 3: Студио "Футбол" 08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Славия, мач от efbet Лига /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/10:40 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Германия - полуфинали12:00 Film Plus: Тенис: Thailand Open, Хуа Хин - полуфинали (WTA International - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач на звездите от ВТБ лига /п/13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/14:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи15:00 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Кан15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Витоша, мач от efbet Лига /п/15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/16:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/16:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Торино17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)18:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете18:20 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/ пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/18:30 Max Sport 3: Серия А: Обзор 24 кръг Понеделнишки обзор19:00 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - I полуфинал, повторение)19:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/19:30 Max Sport 3: Байерн ТВ: Кьолн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига20:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: "Звездна събота от НБА", състезание по баскетболни умения, стрелба за три точки и забивки /п/21:15 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Купата на краля /п/21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:30 Diema Sport: Волейбол: Монтана - Хебър, мач от Суперлигата /п/22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ливърпул Първи осминафинал22:00 TV+: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Пари Сен Жермен Първи осминафинал22:50 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/23:30 Film Plus: Тенис: St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург (WTA Premier - повторение)23:50 Max Sport 3: Студио "Футбол" Днес+ Запази и Сподели



