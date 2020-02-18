Спортът по телевизията днес
18.02.2020 08.16
08:00 Diema Sport: Футбол: Арда - Славия, мач от efbet Лига /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване
09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
10:40 BNT 3: Тенис на маса: Открито първенство на Германия - полуфинали
12:00 Film Plus: Тенис: Thailand Open, Хуа Хин - полуфинали (WTA International - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Мач на звездите от ВТБ лига /п/
13:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Кан
15:00 Diema Sport: Футбол: Царско село - Витоша, мач от efbet Лига /п/
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/
16:30 Max Sport 3: Серия А: Милан - Торино
17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
18:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
18:20 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/ пряко предаване от з. "Колодрума" /Пловдив/
18:30 Max Sport 3: Серия А: Обзор 24 кръг Понеделнишки обзор
19:00 Film Plus: Тенис: Джон Иснър - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - I полуфинал, повторение)
19:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/
19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от efbet Лига /п/
19:30 Max Sport 3: Байерн ТВ: Кьолн - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
20:00 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
21:00 Diema Sport 2: Баскетбол: "Звездна събота от НБА", състезание по баскетболни умения, стрелба за три точки и забивки /п/
21:15 Nova Sport: Баскетбол: Финал за Купата на краля /п/
21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"
21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:30 Diema Sport: Волейбол: Монтана - Хебър, мач от Суперлигата /п/
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ливърпул Първи осминафинал
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 2: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Пари Сен Жермен Първи осминафинал
22:50 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Марица - Уралочка /Екатеринбург/
23:30 Film Plus: Тенис: St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург (WTA Premier - повторение)
23:50 Max Sport 3: Студио "Футбол"
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